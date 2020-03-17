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Sağlığımızla birlikte esnafı da korumalıyız

İHA

Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Rasim Fırat, Korona Virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerin önemine dikkat çekti. Başkan Fırat, "Sağlık her şeyden önemli ancak bu süreci en az kayıpla atlatabilmeleri için esnafın da korunması gerekir" dedi.

Sağlığımızla birlikte esnafı da korumalıyız

Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Rasim Fırat, Korona Virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerin önemine dikkat çekti. Başkan Fırat, “Sağlık her şeyden önemli ancak bu süreci en az kayıpla atlatabilmeleri için esnafın da korunması gerekir” dedi.
Çin’de başlayıp dünyaya yayılan Korona Virüse karşı Türkiye’de de ardı ardına tedbirler alınıyor. Okulların tatil edilmesiyle başlayan önlemler zincirine son olarak bir çok sektördeki işyerlerinin kapatılması eklenirken, bu durumdan en çok etkilenen kesim esnaf ve sanatkarlar oldu.
Alınan tedbirlerin insan sağlığı açısından büyük önem arz ettiğini belirten ESOB Başkanı Rasim Fırat, “Korona Virüsün yayılmasını önlemek için Sağlık Bakanlığımızın yürüttüğü çalışmaları yakından takip ediyor ve takdir ediyoruz. Sağlığımız her şeyin başından geliyor ancak bu süreçte ekonomimizin bel kemiği konumundaki esnaf ve sanatkarların da korunması çok önemli. İlk olarak vergi ve SSK prim taksit ödemelerinin ertelenmesi esnafımıza az da olsa nefes aldıracaktır. Bununla birlikte tehlike ortadan kalkıncaya kadar esnaf ve sanatkarımızın zaruri giderleri olan su, elektrik ve doğalgaz gibi mali yükleri de ertelenmelidir” dedi.
Faizsiz kredi ilaç olur
Borç yükü altında ezilen esnafın nakit ihtiyacının en az 6 ay geri ödemesiz ve faizsiz kredilerle karşılanması gerektiğini vurgulayan Başkan Fırat, şunları söyledi. “Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüsle mücadele etmek hepimizin görevi. Esnaf ve sanatkarlarımız da bu noktada üzerine düşeni layıkıyla yerine getirmekte. Ancak içinde bulundukları ekonomik girdaptan kurtulmaları için can suyu kredisine ihtiyaç duymakta. Bu süre içinde devletimizin sağlayacağı faizsiz kredi imkanları esnaf ve sanatkarımıza ciddi şekilde nefes aldıracaktır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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