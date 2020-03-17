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Büyükşehir’in Zabıta ekiplerinden denetim seferberliği

İHA

Büyükşehir Belediyesi Erzurum'da denetim seferberliği başlattı.

Büyükşehir’in Zabıta ekiplerinden denetim seferberliği

Büyükşehir Belediyesi Erzurum’da denetim seferberliği başlattı.
Maliye, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla eczane, ecza deposu ve medikalcileri tek tek denetimden geçiren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, lokanta, berber, market ve perakende satış noktalarını da ihmal etmedi. Çin’den başlayarak neredeyse tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgınını fırsata dönüştürmek isteyenler çıkınca, denetimler de peşi sıra geldi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, eczanelerden ecza depolarına, medikalcilerden lokanta, market, kahvehane ve kuaför salonlarına varıncaya kadar birçok işyerini denetimden geçirdi. Maliye, Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen personelin de katıldığı denetimlerde sadece hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı değil, aynı zamanda maske ve dezenfektan ürünlerinin yanı sıra gıda ürünlerinin alış ve satış faturaları da gözden geçirildi.
ALIŞSATIŞ FATURALARI TEK TEK İNCELENDİ
Ekipler, Erzurum merkezde ilk etapta 79 eczane, ecza depoları ve 9 medikal firmasını denetimden geçirdi. Maliye çalışanlarının da iştirakiyle yapılan denetimlerde, özellikle maske ve dezenfektan ürünlerin ocak ve şubat aylarına ait alış ve satış faturaları ile güncel satış fiyatları gözden geçirildi. Yanı sıra ecza depolarında da herhangi bir stoklama olup olmadığı araştırılırken, medikalciler de dâhil olmak üzere son iki aylık dönemin tüm alışveriş kayıtları tek tek incelendi.
DENETİMLER ŞEHRİN GENELİNDE YAPILDI
Öte yandan Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı zabıta ekiplerince yürütülen denetimler, şehirdeki market, lokanta, kahvehane ve kuaför salonlarında da devam etti. Ekipler, söz konusu işyerlerinde hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını denetlerken, marketlerde ise, gıda ürünlerinin alış faturaları ile etiket fiyatları arasındaki farklar da mukayese edildi. Eksiklikleri tespit edilen işletmecilere uyarıda bulunup ek süre tanıyan denetim ekipleri, süreçte ihmali ve kusuru bulunan işyerlerinin çok ağır para cezalarına çarptırılacağını hatırlatmayı da ihmal etmedi. Büyükşehir ekipleri, vatandaşların başta fiyatlar konusunda karşılaştıkları her türlü olumsuzluğu “Alo 175” hattına bildirmeleri çağrısında bulunarak, Zabıta’ya ait “Alo 153” hattının da, her zaman olduğu gibi yine bütün çağrılara açık olacağının altını çizdiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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