Vali Memiş: “Yaşlılara gösterilen önem, o toplumun uygarlık göstergesi olarak değerlendirilmektedir”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Vali Memiş: “Yaşlılara gösterilen önem, o toplumun uygarlık göstergesi olarak değerlendirilmektedir”

İHA

Erzurum Valisi Okay Memiş, yaşlılar haftası dolayısıyla yayınladığı mesajda, "Yaşlılara gösterilen önem, o toplumun uygarlık göstergesi olarak değerlendirilmektedir" dedi.

Vali Memiş: “Yaşlılara gösterilen önem, o toplumun uygarlık göstergesi olarak değerlendirilmektedir”

Erzurum Valisi Okay Memiş, yaşlılar haftası dolayısıyla yayınladığı mesajda, “Yaşlılara gösterilen önem, o toplumun uygarlık göstergesi olarak değerlendirilmektedir” dedi.
Sevgi ve saygıyı hak eden, bizleri yetiştiren çınarlarımızın, 1824 Mart “Yaşlılar Haftasını” kutlamanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Vali Okay Memiş, “Yaşlılık süreci de kaçınılmazdır. Her yaşın bir güzelliği olduğu gibi yaşlılıkta hayatın en güzel yanlarındandır.
Mustafa Kemal Atatürk’ ün “Bir milletin yaşlı vatandaşlarına ve emeklilerine karşı tutumu; o milletin yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır. Mazide muktedirken bütün kudretiyle çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir milletin, istikbale güvenle bakmaya hakkı yoktur.” Sözlerinden yaşlılarımızın bizim için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlamaktayız” diye konuştu.
“Yaşlılarımız, milli ve manevi değerlerimizi yaşatarak, gelecek nesillere aktarılmasında köprü görevi üstlenen, değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan, toplumsal hayatımızın en kıymetli hazinelerindendir” diyen Vali Memiş, daha sonra şunları kaydetti; “Tecrübelerinden istifade ettiğimiz, kendilerini kıymetli bir bilgi hazinesi olarak kabul ettiğimiz, bizlere her konuda yol gösteren değerli büyüklerimize gösterdiğimiz hürmet; hiç şüphesiz, genç nesillere örnek teşkil edecek bir davranış olarak toplumsal birliğimizin ve geleceğimizin de teminatıdır. İnancımız çerçevesinde yaşlılara büyük değer verilerek, “ Küçüğüne merhamet etmeyen, büyüğüne saygı göstermeyen bizden değildir.” Hadisi Şerif’i dinimizin yaşlılara verdiği önemi ve değeri göstermektedir.
Yaşlılarımıza günümüzde gösterilecek olan sevgi ve saygı toplumsal huzuru ve milli birliği arttıracaktır. Onların toplumla bütünleşmelerini ve yaşama bağlı kalmalarını sağlamak hepimizin görevidir. Bu duygularla, tüm yaşlılarımızın Yaşlılar Haftasını kutluyor, sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürmelerini Allah’tan temenni ediyorum.” Şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yazıcı: “Bizim için işsiz ve gelirsiz kalanlar, biz de sizin için desteğe hazırız”
YEREL HABERLER Yazıcı: “Bizim için işsiz ve gelirsiz kalanlar, biz ...
Vali Okay Memiş’ten 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü kutlama mesajı
YEREL HABERLER Vali Okay Memiş’ten 18 Mart Çanakkale Şehitlerini ...
Aziziye’de korona seferberliği Başkan Orhan: “Her türlü kolaylığı sağlıyoruz”
YEREL HABERLER Aziziye’de korona seferberliği Başkan Orhan: “Her ...
Aşkale Belediyesi ekipleri dezenfeksiyon çalışmalarına hız verdi
YEREL HABERLER Aşkale Belediyesi ekipleri dezenfeksiyon ...
Büyükşehir’in Zabıta ekiplerinden denetim seferberliği
YEREL HABERLER Büyükşehir’in Zabıta ekiplerinden denetim ...
ETB’de Koronavirüs’e karşı tedbir amaçlı dezenfekte çalışması yapıldı
YEREL HABERLER ETB’de Koronavirüs’e karşı tedbir amaçlı dezenfekte ...
Başkan Sekmen’den 18 Mart mesajı
YEREL HABERLER Başkan Sekmen’den 18 Mart mesajı
Sağlığımızla birlikte esnafı da korumalıyız
YEREL HABERLER Sağlığımızla birlikte esnafı da korumalıyız
GSİM’den korona virüs tedbirleri
YEREL HABERLER GSİM’den korona virüs tedbirleri
Gödekmerdan “Cumhurbaşkanlığı genelgesine uyulmasını talep ediyoruz”
YEREL HABERLER Gödekmerdan “Cumhurbaşkanlığı genelgesine uyulmasını ...
Başkan Karataş'tan 18 Mart mesajı
YEREL HABERLER Başkan Karataş'tan 18 Mart mesajı
Mali genel kurul ertelendi
YEREL HABERLER Mali genel kurul ertelendi
Ağrı kontrolünde zeytinyağı kullanımı
YEREL HABERLER Ağrı kontrolünde zeytinyağı kullanımı
Büyükşehirin dezenfekte timleri işbaşında
YEREL HABERLER Büyükşehirin dezenfekte timleri işbaşında
Sık ameliyat geçirenler, sağlık çalışanları latex alerjisi riski altında
YEREL HABERLER Sık ameliyat geçirenler, sağlık çalışanları latex ...
İple gelen güzellik
YEREL HABERLER İple gelen güzellik
Demir güven tazeledi
YEREL HABERLER Demir güven tazeledi
Kaçak umrecileri Erzurum Valisi, Çorum’da yakalattı Karantinadan kaçan umrecilere Vali engeli
YEREL HABERLER Kaçak umrecileri Erzurum Valisi, Çorum’da ...
(Görüntülü) Heyelanın oluşturduğu yarıklardan korkan kardeşler yardım istiyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Heyelanın oluşturduğu yarıklardan korkan ...
Kamu binalarında dezenfeksiyon çalışmaları başlatıldı
YEREL HABERLER Kamu binalarında dezenfeksiyon çalışmaları başlatıldı
Oltu’ya 'leylek kar'ı
YEREL HABERLER Oltu’ya 'leylek kar'ı
Baharı bekleyen Doğu, mart karıyla beyaza büründü
YEREL HABERLER Baharı bekleyen Doğu, mart karıyla beyaza büründü
(Görüntülü) Doğu'nun dezenfektanı Erzurum Atatürk Mesleki Teknik Anadolu Lisesinden
YEREL HABERLER (Görüntülü) Doğu'nun dezenfektanı Erzurum Atatürk ...
Göz altı morluk problemine dikkat
YEREL HABERLER Göz altı morluk problemine dikkat

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X