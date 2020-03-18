Bu kuaförde maskesiz tıraş olmak yasak Erzurum’daki kuaförlerden korana virüsüne önlem amaçlı maskeli tıraş

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bu kuaförde maskesiz tıraş olmak yasak Erzurum’daki kuaförlerden korana virüsüne önlem amaçlı maskeli tıraş

İHA

Erzurum'da bir kuaför salonu sahibi tıraş olmaya gelen müşterilerine korona virüsüne önlem almak amacıyla önce maske takıp sonra tıraş ediyor. Hem müşterilerin hem berberlerin maskeli olduğu kuaför salonunda tıraştan önce ve sonra ellerde dezenfekte ediliyor.

Bu kuaförde maskesiz tıraş olmak yasak Erzurum’daki kuaförlerden korana virüsüne önlem amaçlı maskeli tıraş

Erzurum’da bir kuaför salonu sahibi tıraş olmaya gelen müşterilerine korona virüsüne önlem almak amacıyla önce maske takıp sonra tıraş ediyor. Hem müşterilerin hem berberlerin maskeli olduğu kuaför salonunda tıraştan önce ve sonra ellerde dezenfekte ediliyor.
Yeni tip Korona virüsüne karşı alınan önlemler kapsamında Erzurum’da bulunan berberler de tedbirlerini aldı. Berberlere gelen müşteriler ilk önce kolonya ile dezenfekte ediliyor. Ardından müşterilere tıraştan önce maske dağıtan berberler kendi maskelerini takmayı da unutmuyor.
Ellerine eldiven takan berberler, müşterilerle olabildiğince az temas etmeye çalışıyor. Her tıraştan sonra makasları ve tıraş malzemelerini dezenfekte eden berberler müşterilerin sıra bekleme sırasında etkilenmemeleri için ise randevu sistemini kullanıyorlar.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan berber Tolga Gürbüz, virüsten korunmak amacıyla böyle bir önlem aldıklarını belirterek, “Virüsten korunmak amaçlı ülkemizin her kesiminde olduğu gibi bizde işletmemizde önlemimizi aldık. Bizler salonumuzda müşterilerimize ve kendimize maske takma zorunluluğu getirdik. Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor herkesin birbirine yardımcı olması lazım. Bizde maske ve eldivenlerimizi takarak daha hijyen bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Korona virüsüne ‘Dut Pekmezli’ önlem
YEREL HABERLER Korona virüsüne ‘Dut Pekmezli’ önlem
Köylülerin heyelan korkusu “Evlerimiz tabutumuz olmasın”
YEREL HABERLER Köylülerin heyelan korkusu “Evlerimiz tabutumuz ...
Yazıcı: “Bizim için işsiz ve gelirsiz kalanlar, biz de sizin için desteğe hazırız”
YEREL HABERLER Yazıcı: “Bizim için işsiz ve gelirsiz kalanlar, biz ...
Vali Memiş: “Yaşlılara gösterilen önem, o toplumun uygarlık göstergesi olarak değerlendirilmektedir”
YEREL HABERLER Vali Memiş: “Yaşlılara gösterilen önem, o toplumun ...
Vali Okay Memiş’ten 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma Günü kutlama mesajı
YEREL HABERLER Vali Okay Memiş’ten 18 Mart Çanakkale Şehitlerini ...
Aziziye’de korona seferberliği Başkan Orhan: “Her türlü kolaylığı sağlıyoruz”
YEREL HABERLER Aziziye’de korona seferberliği Başkan Orhan: “Her ...
Aşkale Belediyesi ekipleri dezenfeksiyon çalışmalarına hız verdi
YEREL HABERLER Aşkale Belediyesi ekipleri dezenfeksiyon ...
Büyükşehir’in Zabıta ekiplerinden denetim seferberliği
YEREL HABERLER Büyükşehir’in Zabıta ekiplerinden denetim ...
ETB’de Koronavirüs’e karşı tedbir amaçlı dezenfekte çalışması yapıldı
YEREL HABERLER ETB’de Koronavirüs’e karşı tedbir amaçlı dezenfekte ...
Başkan Sekmen’den 18 Mart mesajı
YEREL HABERLER Başkan Sekmen’den 18 Mart mesajı
Sağlığımızla birlikte esnafı da korumalıyız
YEREL HABERLER Sağlığımızla birlikte esnafı da korumalıyız
GSİM’den korona virüs tedbirleri
YEREL HABERLER GSİM’den korona virüs tedbirleri
Gödekmerdan “Cumhurbaşkanlığı genelgesine uyulmasını talep ediyoruz”
YEREL HABERLER Gödekmerdan “Cumhurbaşkanlığı genelgesine uyulmasını ...
Başkan Karataş'tan 18 Mart mesajı
YEREL HABERLER Başkan Karataş'tan 18 Mart mesajı
Mali genel kurul ertelendi
YEREL HABERLER Mali genel kurul ertelendi
Ağrı kontrolünde zeytinyağı kullanımı
YEREL HABERLER Ağrı kontrolünde zeytinyağı kullanımı
Büyükşehirin dezenfekte timleri işbaşında
YEREL HABERLER Büyükşehirin dezenfekte timleri işbaşında
Sık ameliyat geçirenler, sağlık çalışanları latex alerjisi riski altında
YEREL HABERLER Sık ameliyat geçirenler, sağlık çalışanları latex ...
İple gelen güzellik
YEREL HABERLER İple gelen güzellik
Demir güven tazeledi
YEREL HABERLER Demir güven tazeledi
Kaçak umrecileri Erzurum Valisi, Çorum’da yakalattı Karantinadan kaçan umrecilere Vali engeli
YEREL HABERLER Kaçak umrecileri Erzurum Valisi, Çorum’da ...
(Görüntülü) Heyelanın oluşturduğu yarıklardan korkan kardeşler yardım istiyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Heyelanın oluşturduğu yarıklardan korkan ...
Kamu binalarında dezenfeksiyon çalışmaları başlatıldı
YEREL HABERLER Kamu binalarında dezenfeksiyon çalışmaları başlatıldı
Oltu’ya 'leylek kar'ı
YEREL HABERLER Oltu’ya 'leylek kar'ı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X