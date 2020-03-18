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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Aydemir: ‘Çanakkale ruhu, Milli yol haritamızdır’

İHA

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Şühedanın Çanakkale'deki duruşu ebedi milli vurgumuz; İla'yı kelimetullah ilelebet ufkumuz; Tek Vatan, Tek Bayrak, Tek Millet ve Tek Devlet kararlılığı değişmez yolumuzdur. ' dedi.

Aydemir: ‘Çanakkale ruhu, Milli yol haritamızdır’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Şühedanın Çanakkale’deki duruşu ebedi milli vurgumuz; İla’yı kelimetullah ilelebet ufkumuz; Tek Vatan, Tek Bayrak, Tek Millet ve Tek Devlet kararlılığı değişmez yolumuzdur. ‘ dedi.
‘ÇANAKKALE: MİLLİ DİRİLİŞ’
‘Çanakkale Zaferi 1071’de küresel tarihe düştüğümüz kaydın yenilenmesi, Aziziye’de yazdığımız destanın ifadesi, Milli yol haritamızın mukaddimesidir. ‘ tarifini yapan Milletvekili Aydemir, ‘Çanakkale’de ortaya konulan milli diriliş, Gökyay’ın, ‘Bu vatan toprağın kara bağrında/ Sıra dağlar gibi duranlarındır’ takdiminin tescilidir. ‘ mesajını verdi.
‘MEDENİYYET DENİLEN KAHBE, HAKİKAT, YÜZSÜZ’
Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’un, Çanakkale’de aynı hain emelle bir araya gelen emperyalist güçleri ‘Medeniyyet denilen kahbe, hakikat, yüzsüz’ olarak tarif ettiğini hatırlatan Milletvekili Aydemir, ‘ Akifimizin, ‘Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhîd'i/ Bedr'in arslanları ancak, bu kadar şanlı idi’ mesajında kaydettiği gibi; Aziz Şehitlerimizin Çanakkale’de verdiği mesaj, ‘Vahdet ve Tevhid’ kararlılığıdır.’ dedi.
ADANMIŞLIK RUHU
Çanakkale’de ortaya konulan adanmışlık, vatan, bayrak ve ezan yolunda feda azim ve sebatının milli iman eseri olduğu; tarihin emsalini kaydetmediği mukaddesat yolunda nefislerden geçme sembolü bulunduğunu ifade eden Milletvekili Aydemir, ‘Akif’in; ‘Ey şehîd oğlu şehîd, isteme benden makber/Sana âgûşunu açmış duruyor Peygamber’ dizeleriyle tazimini sunduğu; Bizi, küresel idrak ve izana ‘Türk Milletine kefen biçenin ölümü korkunç olur’ hakikatiyle belleten şühedamız, ebedi rehberlerimizdir. Allah bu yoldan ayırmasın’ niyazında bulundu.
Milletvekili Aydemir, ‘Çanakkale Zaferimizin 105’inci yıldönümünü kutluyor, Şüheda ve gazilerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz.’ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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