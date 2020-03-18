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2020 estetik trendleri

İHA

Dr. Metehan Özgür, 2020'nin estetik trendleri hakkında bilgi verdi.

2020 estetik trendleri

Dr. Metehan Özgür, 2020’nin estetik trendleri hakkında bilgi verdi.
Medikal Estetik Hekimi Dr. Metehan Özgür, “İnsanoğlu güzel olan her şeye bakmayı sever. Bu doğada da böyledir, çiçekler güzel olmalıdırlar ki arılar konsun, hayvanlar kur yapma davranışları için güzel ve gösterişli hale bürünürler. Detaylarda net olmak nihai mükemmellik izlenimini vermeye yardım eder. Filozoflar binlerce yıl boyunca güzelliği açıklamaya çalıştı. Aristoteles “Güzellik boyut ve düzene bağlıdır.” demiştir. Konfüçyus “Güzelliği sevdiği kadar erdemi de seven bir insan görmedim.” demiştir. Kant “Bir kavram olmadan evrensel olarak memnun eden şey güzeldir.” diye belirtmiştir. Fibonacci'nin dizisinden altın oran çıkmıştır ve doğada sebebini bilmeden gözümüze güzel gelen her şeyin aslında bu orana uyduğunu fark ettik” dedi.
Dr. Özgür, 2020 yılının güzellik ve estetik trendlerini şöyle sıraladı:
“Hollwood Jawline ve VFace Lift: 2020'de Hollywood yıldızlarının sahip olduğu yüz hatlarına sahip olmak istenecek. Bu da çıkık elmacıklar, dolgun dudaklar, ince uzun bir yüz, köşeli bir jawline yani güçlü bir çene hattı demek. İnce bir yüz şekline ulaşmak için ve de bruksizm yani kronik olarak diş sıkmaya bağlı çene ve baş ağrılarını, diş kırılmalarını önlemek için masseter botoksu; elmacık kemikleri belirginleştirmek, çeneyi sivriltmek, çene jawlineı belirginleştirmek için dolgu uygulamaları; zamanla sarkan yüzün liftingini sağlamak için iple yüz askı, kendini bırakmış cildi sıkılaştırmak için HIFU dediğimiz Fokuslu Ultrasound sık sık yapılacak işlemler olacak.
Latin Dudak: Jennifer Lopez, Eva Mendes, Selena Gomez, Shakira, Salma Hayek, Demi Lovato gibi Latin ünlülerinin dudaklarının ortak özellikleri kalın ve etli olmaları, Cupid’s Bow dediğimiz üst dudak ortasındaki yayın belirgin olması ve keskin Vermillion sınırlarıdır. Dudak dolgu ile dolgun, gösterişli, dikkat çeken dudaklar istenecek.
Toksin Uygulamaları: Kısaca “Botoks” diye adlandırdığımız toksin uygulamaları yine popüler. Bu sene de çizgilerimiz oluşmasın, var olanlar da azalsın ve yok olsun diye toksin uygulamaları yaptıracağız. Üst yüze uygulanan botoksun yanında ayrıca Baby botoks vardır ki tüm yüze uygulanır ve çok ince çizgileri açar.
Face Lift: Gençlikte yüzümüz baş aşağı duran bir üçgen gibidir çünkü yanaklarımızın içindeki yağ pedleri bir destek sağlar ve de yüzümüzü yukarı doğru kaldırır, lift eder. Yaşlanmayla ya da zayıflamayla bilrlikte bu yağ pedleri erimeye başlar ve o baş aşağı duran üçgen tam tersine döner, yanaklarımız sarkar. Amacımız, yüzün liftingini sağlamak yani yüzü yukarı doğru kaldırmak. Bunun için çeşitli yöntemler vardır bunlar arasında, yüzü aynı zamanda sıkılaştıran fokus ultrason, iple yüz askı, sıvı ip uygulaması ve elmacıklara uygulanacak dolguları sayabiliriz.
Baby Face: Thulium Bakım, cildin ihtiyaç duyduğu anti aging ürünlerin thulium lazer teknolojisinin yardımıyla istenen cilt katmanına ulaşmasını sağlayan cilt bakımı ve yenileme uygulamasıdır. Thulium lazer ışınları ile ile cildin yüzeyinde mikrokanallar açılır ve kişinin ihtiyacına göre seçilen vitamin ve serumlar cilde uygulanır.
Gözaltı dolgusu: Şehir insanının ortak derdi yoğun ve uzun çalışma saatleri, düzensiz uykular ya da total uykusuzluk. Bunun da karşılığı yorgun ve çökük, mor gözaltları. Bu görünümden gözaltına yapılacak dolgular ile kurtulmak mümkün.
Sıvı ip uygulaması: Sarkan ve yıpranan, azalan ciltaltı yağ dokusu bizi her zaman çökkün gösterir. İple yüz askı istemeyenler için ciltaltına yapılan sıvı ip uygulaması çok başarılı olmaktadır ve de anında etkisini göstermektedir.
Saten dolgu: Saten dolgular diğer dolgular gibi hacim ve şekillendirme amacıyla değil gençlik aşıları ile aynı amaçla uygulanan çok yumuşak dolgulardır. Yaş ile birlikte cildimizin hyalüronik asit miktarı azalmaya başlar. Doğal olarak ince çizgiler oluşur, nem ve elastikiyet kaybı başlar, cilt mat bir görünüm alır. İşte hyalüronik asit içeren dolgu uygulamaları ile cilde kaybettiği nemi geri kazandırırız. Sonucunda ince çizgilerde azalma, ciltte nem artışı, parlaklık ve canlılık hissedilir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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