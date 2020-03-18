Rektör Çomaklı’nın acı günü

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın babası Sedi Çomaklı Hakk'ın rahmetine kavuştu. Baba Çomaklı’nın cenaze namazı yarın (19 Mart 2020) saat 13:00'te Aşkale Merkez Camiinde kılındıktan sonra Çomoğlu Mezrasında defnedileceği belirtildi.
Devletin Koronovirüs tedbirleri kapsamında taziyelerin telefon, eposta veya sosyal medya üzerinden kabul edileceği açıklandı.
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