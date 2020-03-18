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Vali Memiş: “Yaşlılara gösterilen önem, o toplumun uygarlık göstergesi olarak değerlendirilmektedir”

İHA

Erzurum Valisi Okay Memiş, 1824 Mart Yaşlılar Haftası nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Vali Memiş: “Yaşlılara gösterilen önem, o toplumun uygarlık göstergesi olarak değerlendirilmektedir”

Erzurum Valisi Okay Memiş, 1824 Mart Yaşlılar Haftası nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Vali Memiş, mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Sevgi ve saygıyı hak eden, bizleri yetiştiren çınarlarımızın, 1824 Mart “Yaşlılar Haftasını” kutlamanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Yaşlılık süreci de kaçınılmazdır. Her yaşın bir güzelliği olduğu gibi yaşlılıkta hayatın en güzel yanlarındandır. Mustafa Kemal Atatürk’ ün “Bir milletin yaşlı vatandaşlarına ve emeklilerine karşı tutumu; o milletin yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır. Mazide muktedirken bütün kudretiyle çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir milletin, istikbale güvenle bakmaya hakkı yoktur.” Sözlerinden yaşlılarımızın bizim için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlamaktayız. Yaşlılarımız, milli ve manevi değerlerimizi yaşatarak, gelecek nesillere aktarılmasında köprü görevi üstlenen, değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan, toplumsal hayatımızın en kıymetli hazinelerindendir. Tecrübelerinden istifade ettiğimiz, kendilerini kıymetli bir bilgi hazinesi olarak kabul ettiğimiz, bizlere her konuda yol gösteren değerli büyüklerimize gösterdiğimiz hürmet; hiç şüphesiz, genç nesillere örnek teşkil edecek bir davranış olarak toplumsal birliğimizin ve geleceğimizin de teminatıdır. İnancımız çerçevesinde yaşlılara büyük değer verilerek, “ Küçüğüne merhamet etmeyen, büyüğüne saygı göstermeyen bizden değildir.” Hadisi Şerif’i dinimizin yaşlılara verdiği önemi ve değeri göstermektedir. Yaşlılarımıza günümüzde gösterilecek olan sevgi ve saygı, toplumsal huzuru ve milli birliği arttıracaktır. Onların toplumla bütünleşmelerini ve yaşama bağlı kalmalarını sağlamak hepimizin görevidir. Bu duygularla, tüm yaşlılarımızın “Yaşlılar Haftası” nı kutluyor, sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürmelerini Allah’tan temenni ediyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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