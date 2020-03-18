Atatürk Üniversitesinde korona virüs temizliği sürüyor

Atatürk Üniversitesinde yeni tip Korona virüs (Kovid19) önlemleri kapsamında dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin, Korona virüs (COV1D19) salgınının ülkemizdeki yayılımını sınırlandırmak amacıyla çeşitli kararların alınmasının ardından Atatürk Üniversitesi de önlemlerini artırıldı.

Türkiye’de görülen ilk Korona virüs vakasının tespit edildiğinin açıklanmasının ardından Atatürk Üniversitesi de bir eylem planı hazırlayarak uygulamaya başladı. Bu kapsamda; üniversite yerleşkelerindeki fakülteler, yüksekokullar, meslek yüksekokulları ile lojmanlar, otobüs durakları, güvenlik noktaları, kütüphaneler, okuma salonları, yemekhaneler, sosyal ve kültürel alanlar ile spor tesisleri, personel servisleri ve kampüs içi ulaşımda kullanılan öğrenci servislerinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın talimatları ve Fen, Eczacılık ile Mühendislik Fakültesindeki öğretim üyelerinin tavsiyeleri ve çalışmaları doğrultusunda hazırlanan solüsyonlarla tüm akademik ve idari birimlerde dezenfeksiyon işlemleri başlatıldı.

Sağlık Bakanlığının aldığı tedbirler ile ülkemizin Korona virüs konusunda başarılı bir sınav verdiğini aktaran Rektör Çomaklı, hastalıkla ilgili alınan tedbirler kapsamında üniversitedeki bina ve tesislerin ekipler tarafından sık sık temizlenip dezenfekte edildiğini söyledi. Çomaklı, Korona virüs tedbirlerinin, YÖK’ün koordinasyonunda yürütüldüğünü belirterek eğitim öğretime verilen 3 haftalık ara süresince dezenfekte işlemlerinin süreceğini ve öğrencilerin daha güvenli bir ortamda eğitim görmeleri için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

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