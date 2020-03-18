Palandöken’de Koronavirüs İçin Oluşturulan Özel Ekip 7/24 Mesai Yapıyor Palandöken’de Dezenfekte Çalışmaları devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Palandöken’de Koronavirüs İçin Oluşturulan Özel Ekip 7/24 Mesai Yapıyor Palandöken’de Dezenfekte Çalışmaları devam ediyor

İHA

Palandöken Belediyesi'nce oluşturulan tam donanımlı dezenfekte ekipleri, 7 gün 24 saat mesai yapıyor. 15 kişiden oluşan ekip, Koronavirüs riskine karşı ilçenin her noktasında dezenfeksiyon gerçekleştiriyor. Daha sağlıklı bir Palandöken için mesai kavram ve kaydı gözetmeden çalışan ekipler, yürüttükleri etkin çalışmalarla çevre ve temizlik kararlılığını ortaya koyuyor, insan sağlığına değer katıyor.

Palandöken’de Koronavirüs İçin Oluşturulan Özel Ekip 7/24 Mesai Yapıyor Palandöken’de Dezenfekte Çalışmaları devam ediyor

Palandöken Belediyesi’nce oluşturulan tam donanımlı dezenfekte ekipleri, 7 gün 24 saat mesai yapıyor. 15 kişiden oluşan ekip, Koronavirüs riskine karşı ilçenin her noktasında dezenfeksiyon gerçekleştiriyor. Daha sağlıklı bir Palandöken için mesai kavram ve kaydı gözetmeden çalışan ekipler, yürüttükleri etkin çalışmalarla çevre ve temizlik kararlılığını ortaya koyuyor, insan sağlığına değer katıyor.
Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Koronavirüs riskine karşı alınan tedbirlerin artarak devam ettiğini söyledi. Başkan Sunar, ilçe genelindeki okullar, camiler, Kur’an Kursları, yurtlar, spor salonları, kamu hizmet binaları, taziye evleri, Muhtarlıklar, Duraklar, park ve bahçeler gibi toplu yaşam alanlarına yönelik dezenfeksiyon gerçekleştirdiklerini belirterek, bu çalışmaların aralıksız devam edeceğini kayda geçti.
Başkan Sunar, “Koronavirüs riskine karşı Palandöken Belediyesi olarak önlemlerimizi artırarak devam ettiriyoruz. Hafife alınacak, önemsenmeyecek bir mesele değil. Bugün dünyayı etkileyen bir virüsten bahsediyoruz. O halde sorumluluklarımızı yerine getirmemiz gerekiyor. Bu noktada Palandöken Belediyesi olarak oluşturduğumuz ekiplerle, ilçemizin her noktasında korona virüs riskine karşı etkin ve yetkin mücadele veriyoruz. Bir tarafta dezenfeksiyon çalışmaları yürütürken, beri tarafta İstirahat ve eğlence yerlerinin kapatılma kararının uygulanıp uygulanmadığına dair takipleri sürdürüyoruz. Zabıta ekiplerimiz ilçemiz sınırlarında işyeri denetimleriyle herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek üzere mesai mefhumu gözetmeksizin çalışıyor.” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yakutiye’de hijyen seferberliği sürüyor
YEREL HABERLER Yakutiye’de hijyen seferberliği sürüyor
Başkan Karataş’tan fırıncılara sert tepki
YEREL HABERLER Başkan Karataş’tan fırıncılara sert tepki
Atatürk Üniversitesinde korona virüs temizliği sürüyor
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesinde korona virüs temizliği ...
ETÜ’de toplantılar online olarak gerçekleştiriliyor
YEREL HABERLER ETÜ’de toplantılar online olarak gerçekleştiriliyor
ETSO, korona virüs için önerilerini TOBB’a iletti
YEREL HABERLER ETSO, korona virüs için önerilerini TOBB’a iletti
(Görüntülü) Erzurum'da koronavirüs sakinliği
YEREL HABERLER (Görüntülü) Erzurum'da koronavirüs sakinliği
Erzurum'da koronavirüs sakinliği
YEREL HABERLER Erzurum'da koronavirüs sakinliği
Vali Memiş: “Yaşlılara gösterilen önem, o toplumun uygarlık göstergesi olarak değerlendirilmektedir”
YEREL HABERLER Vali Memiş: “Yaşlılara gösterilen önem, o toplumun ...
Rektör Çomaklı’nın acı günü
YEREL HABERLER Rektör Çomaklı’nın acı günü
(Görüntülü) Erzurum'da şehitler kar yağışı altında anıldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Erzurum'da şehitler kar yağışı altında ...
2020 estetik trendleri
YEREL HABERLER 2020 estetik trendleri
Erzurum'da şehitler kar yağışı altında anıldı
YEREL HABERLER Erzurum'da şehitler kar yağışı altında anıldı
Yumurtlama günlerini her kadın bilmeli
YEREL HABERLER Yumurtlama günlerini her kadın bilmeli
Prof. Dr. Alpaslan Ceylan’da 18 Mart mesajı “Çanakkale’de feda edilen bir nesiI, Türk istiklalinin ve Cumhuriyetinin harcına karışmıştır”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Alpaslan Ceylan’da 18 Mart ...
Doğuma psikolojik olarak hazırlanmak önemli
YEREL HABERLER Doğuma psikolojik olarak hazırlanmak önemli
Narman’da kurtuluş törenlerine Koronojirüs ayarı
YEREL HABERLER Narman’da kurtuluş törenlerine Koronojirüs ayarı
Sarkma ve kırışıklardan kurtulun
YEREL HABERLER Sarkma ve kırışıklardan kurtulun
Erzurum’da şehitler dualarla anıldı
YEREL HABERLER Erzurum’da şehitler dualarla anıldı
Başkan Orhan’dan 18 Mart mesajı
YEREL HABERLER Başkan Orhan’dan 18 Mart mesajı
Pasinler’de Çanakkale Şehitleri Anıldı
YEREL HABERLER Pasinler’de Çanakkale Şehitleri Anıldı
Kırkpınar'dan İspir çıkarması
YEREL HABERLER Kırkpınar'dan İspir çıkarması
Çanakkale Deniz Zaferi kutlandı.
YEREL HABERLER Çanakkale Deniz Zaferi kutlandı.
Aydemir: ‘Çanakkale ruhu, Milli yol haritamızdır’
YEREL HABERLER Aydemir: ‘Çanakkale ruhu, Milli yol haritamızdır’
Yazar Çağrı Taner ‘Hüzünlü Bir Ponçik’ ile rekora koşuyor
YEREL HABERLER Yazar Çağrı Taner ‘Hüzünlü Bir Ponçik’ ile rekora ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X