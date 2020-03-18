Kahraman anne kızını alevlerin içerisinden kurtardı Hiç düşünmeden alevlerin arasına daldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kahraman anne kızını alevlerin içerisinden kurtardı Hiç düşünmeden alevlerin arasına daldı

İHA

Kars'ın Susuz ilçesinde evlerinde çıkan yangında kızını kurtarmak için alevlerin arasına dalan anne, 3 yaşındaki kızını kurtarmayı başardı. Vücudunda yanıklar oluşan çocuğun tedavisi Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sürüyor.

Kahraman anne kızını alevlerin içerisinden kurtardı Hiç düşünmeden alevlerin arasına daldı

Kars’ın Susuz ilçesinde evlerinde çıkan yangında kızını kurtarmak için alevlerin arasına dalan anne, 3 yaşındaki kızını kurtarmayı başardı. Vücudunda yanıklar oluşan çocuğun tedavisi Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sürüyor.
Erzurum'da yaşayan Sevilay ve Selçuk Yarıcı çiftinin 5 çocuğu bulunurken sobanın patlaması sonucu meydana gelen yangında anne Sevilay Yarıcı alevleri adeta yararak 3 yaşındaki kızını son anda kurtarmayı başardı.
Anne Sevilay Yarıcı, yangının 5 Mart 2020 tarihinde meydana geldiğini belirterek, "Eşim iş bulmak için İstanbul’a gitmişti. Diğer 4 çocuğumu okula gönderdik. Evde yıkadığım çamaşırları kurutması için bahçeye çıkmıştım. Sobada gaz sıkışması sonucu patlama meydana geldi. Bir ara evden dumanların çıktığını fark edince hemen eve koştum, bir anda evde yalnız kalan kızım Irmağın sesini duyunca hemen eve koştum. Eve baktığımda ev ateş almış yanıyor. Soba ve boruları etrafa saçılmıştı. Yanan sobadan çıkan alevler Irmağın çeşitli yerlerini yakmıştı. Hatta sırtını bile yakmıştı. Can havliyle Irmağı hemen evden alıp dışarı çıkardım. Bağırmaya başlayınca o an evinden önünden tesadüfen polisler geçiyor. Polislere söyledim beni alın Sağlık Ocağına kavuşturun. Polislerle birlikte Sağlık Ocağına gittik. Ben Irmağın sırtının da çok ağır yandığını fark etmemiştim. Yalnızca boyun tarafına baktım, boyun tarafında yanık vardı. Irmak bir de çok öksürmeye başladı. Doktorlar hemen bu çocuğu soyundurun dediler bizler de çocuğu soyundurmaya başlayınca bir de baktım ki sırtı, kalçası, bacağı, kolları hep gitmiş. Beni Kars Devlet Hastanesine gönderdiler” dedi.
Kars’ta yanık ünitesi bölümü olmadığı için çocuğuyla birlikte kendisini ambulansla Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezine sevk ettiklerini belirten anne Sevilay Yarıcı, “Erzurum’a geldik doktorlar hemen Irmağı tedavi altına aldılar. Eşim o an yanımda değildi, çalışmak için İstanbul’a gitmişti. Eşime haber verdim eşim de hemen geri geldi. Irmak’ta ikinci derece derin ve yüzeysel yanıklar oluşmuş. Sağ olsun doktorlar bizimle çok ilgilendiler. Bu günümüze de çok şükür diyelim. Evimiz yandı ama ev hiç umurumda bile değil. Yanan eve iki gün üzülürüm. Yanan ev geri gelir ama bir can gitti mi geri gelmez. Evimiz yandığı için çocuklar akrabalarımızda kalıyorlar. Bizim dört ineğimiz vardı onları sattık çocuklarımız okusun diye” diye konuştu.
10 günden fazladır Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesinde tedavilerinin devam ettiğini söyleyen kahraman anne Yarıcı, “Kalça ve sırt bölgesinde yara çok olduğu için bizi burada tutuyorlar. Benim evlatlarımın hepsi ay parçasıdır. Onlara canımı veririm. Birkaç hayvanımız vardı, ayrıca kazlarımız da vardı, onlarla çocuklarımızı büyüttük. Gelirimiz yok, bize çok yardım eden de yok. Eşimin işi yok, dışarılara çalışmaya gidiyor. Devletimiz bize İşkur'da çalıştırmasaydı bizim halimiz daha zor durumda olacaktı. Bu olay başımıza geldi, isyan etmiyoruz ne yapalım, evimiz de gitti, ama canımız sağ olsun, tekrar hayatımıza sıfırdan başlayacağız"dedi.
Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi doktorları Op. Dr. Mehmet Öztürk ve Dr. Onur Ceylan, Irmağın vücudunda değişik bölgelerde 2.derece derin ve yüzeysel yanıklar mevcut olduğunu ifade ederek, “Kızımız durumunu toparlamış durumda. Tedavisi devam ediyor, belli bir süre hastamızı takip ettikten sonra taburcu edeceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Büyükşehir şehri baştan aşağı dezenfekte ediyor
YEREL HABERLER Büyükşehir şehri baştan aşağı dezenfekte ediyor
Şehitleri anma programına Korana engeli
YEREL HABERLER Şehitleri anma programına Korana engeli
İspir’de Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105. yıl dönümü kutlandı
YEREL HABERLER İspir’de Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105. yıl dönümü ...
Yakutiye’de hijyen seferberliği sürüyor
YEREL HABERLER Yakutiye’de hijyen seferberliği sürüyor
Palandöken’de Koronavirüs İçin Oluşturulan Özel Ekip 7/24 Mesai Yapıyor Palandöken’de Dezenfekte Çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Palandöken’de Koronavirüs İçin Oluşturulan Özel Ekip ...
Başkan Karataş’tan fırıncılara sert tepki
YEREL HABERLER Başkan Karataş’tan fırıncılara sert tepki
Atatürk Üniversitesinde korona virüs temizliği sürüyor
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesinde korona virüs temizliği ...
ETÜ’de toplantılar online olarak gerçekleştiriliyor
YEREL HABERLER ETÜ’de toplantılar online olarak gerçekleştiriliyor
ETSO, korona virüs için önerilerini TOBB’a iletti
YEREL HABERLER ETSO, korona virüs için önerilerini TOBB’a iletti
(Görüntülü) Erzurum'da koronavirüs sakinliği
YEREL HABERLER (Görüntülü) Erzurum'da koronavirüs sakinliği
Erzurum'da koronavirüs sakinliği
YEREL HABERLER Erzurum'da koronavirüs sakinliği
Vali Memiş: “Yaşlılara gösterilen önem, o toplumun uygarlık göstergesi olarak değerlendirilmektedir”
YEREL HABERLER Vali Memiş: “Yaşlılara gösterilen önem, o toplumun ...
Rektör Çomaklı’nın acı günü
YEREL HABERLER Rektör Çomaklı’nın acı günü
(Görüntülü) Erzurum'da şehitler kar yağışı altında anıldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Erzurum'da şehitler kar yağışı altında ...
2020 estetik trendleri
YEREL HABERLER 2020 estetik trendleri
Erzurum'da şehitler kar yağışı altında anıldı
YEREL HABERLER Erzurum'da şehitler kar yağışı altında anıldı
Yumurtlama günlerini her kadın bilmeli
YEREL HABERLER Yumurtlama günlerini her kadın bilmeli
Prof. Dr. Alpaslan Ceylan’da 18 Mart mesajı “Çanakkale’de feda edilen bir nesiI, Türk istiklalinin ve Cumhuriyetinin harcına karışmıştır”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Alpaslan Ceylan’da 18 Mart ...
Doğuma psikolojik olarak hazırlanmak önemli
YEREL HABERLER Doğuma psikolojik olarak hazırlanmak önemli
Narman’da kurtuluş törenlerine Koronojirüs ayarı
YEREL HABERLER Narman’da kurtuluş törenlerine Koronojirüs ayarı
Sarkma ve kırışıklardan kurtulun
YEREL HABERLER Sarkma ve kırışıklardan kurtulun
Erzurum’da şehitler dualarla anıldı
YEREL HABERLER Erzurum’da şehitler dualarla anıldı
Başkan Orhan’dan 18 Mart mesajı
YEREL HABERLER Başkan Orhan’dan 18 Mart mesajı
Pasinler’de Çanakkale Şehitleri Anıldı
YEREL HABERLER Pasinler’de Çanakkale Şehitleri Anıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X