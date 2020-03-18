Şehitleri anma programına Korana engeli

Türkiye İnisiyatif Merkezi Erzurum İl Başkanı Hüseyin Karaca, yaklaşık on yıldır her 25 Mart’ta Çanakkale şehitleri ve Şehit Lider Muhsin Yazıcıoğlu’nu anma, anlama ve Mevlidi Şerif programı yaptıklarını ancak bu sene koronavirüs nedeniyle programı yapamayacaklarını duyurdu.

Karaca, yaptığı açıklamada, “Bu yıl insanlığın baş belası olan ve küresel anlamda insan sağlığını ciddi manada tehdit eden toplu alanlarda risk faktörü daha da yüksek olan KORONA vürüs'ü tehlikesinden dolayı bu anlamlı programı yapamamanın burukluğu ve derin üzüntüsü içerisindeyiz. Ama şu bir gerçek ki dua engel tanımaz. Bu yıl dualarımızı evlerimizin mütevazi köşelerinden Conk bayırın da yatan şanlı ecdada, Tacettin Dergahın da mukim Şehit Lider Muhsin Yazıcıoğlu'na,Suriye'nin İdlib şehrinde kahpece ve kalleşçe Şehit olan vatan evlatlarına ve Türk devletinin hamisi olan kahraman ordumuzun şehadetle şereflenmiş tüm evlatlarının manevi şahıslarına gönderelim” dedi.

Karaca, “Yakın tarihte yaşamış olduğumuz başta İdlib şehitlerimiz olmak üzere çığ felaketi, Malatya ve Elazığ depremlerinde Şehit olan tüm vatan evlatlarına Rabbimden Rahmet ve Mağfiret, başta kederli aileleri olmak üzere büyük Türk Milletine Sarı Cemiller dilerim. Bu güne kadar yapmış olduğumuz bu organizasyona omuz verip ter döken kıymetli dava arkadaşlarımıza, davetimize bütün olumsuzluklara rağmen katılım sağlayan gönül dostlarımıza, ve çok kıymetli hemşehrilerimize saygıyla ilan ederiz.” diye konuştu.

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