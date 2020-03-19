MÜSİAD Erzurum Kadın Çalışma Kurulu Başkanlığına Zeynep Polat getirildi MÜSİAD Erzurum Kadın Çalışma Kurulu kuruldu

MÜSİAD Erzurum Şubesi Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararla MÜSİAD Erzurum Kadın Çalışma Kurulu Başkanlığı'na Zeynep Polat getirildi.

Her hafta rutin olarak yönetim kurulu toplantısını yapan MÜSİAD Erzurum yönetimi, bir önceki toplantısında Kadın Çalışma Kurulu oluşturulmasına ve kurul başkanlığına da iş kadını Zeynep Polat’ın getirilmesini kararlaştırdı.

Şube Başkanı Fuat Demir, iş dünyasında kadınların da önemli roller üstlendiğine dikkat çekerek, başta Erzurum olmak üzere; doğuda da iş dünyasında ki kadın girişimcilerin sayısının arttırılması ve ticaret alanında daha aktif olmalarına katkı sağlamak istediklerini söyledi. Bu düşünceyle MÜSİAD Kadın Çalışma Kurulu’nu Erzurum’da da oluşturmaya karar verdiklerini belirten Demir, Erzurum’daki iş kadınları ile ticarete atılmayı düşünen girişimci ruhu taşıyan kadınların ortak hareket etmeleri ve güç birliği yapmaları için de yönetim kurulu kararıyla iş kadını Zeynep Polat’ın MÜSİAD Erzurum Kadın Çalışma Kurulu Başkanlığına getirildiğini açıkladı.

Endüstriyel temizlik ürünleri üretim ve pazarlama şirketi sahibi olan Zeynep Polat, MÜSİAD'ın ilke ve prensipleri doğrultusunda, kadın girişimci potansiyelini nitelik ve nicelik bakımından geliştirerek, kadınlara ve tüm topluma yönelik projelerle kadın istihdamını artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunu ve işletmecilik üzerine yüksek lisans yapan Polat, aynı zamanda sosyoloji eğitimi aldı.

Evli ve iki erkek çocuk annesi olan Polat, TOBB Erzurum Kadın İcra Komitesi Başkan vekilliği görevini de yürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.