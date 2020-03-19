G noktası dolgusu nedir? Nasıl uygulanır?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

G noktası dolgusu nedir? Nasıl uygulanır?

İHA

Op.Dr. Esra Demir Yüzer, G noktası dolgusu hakkında bilgi verdi.

G noktası dolgusu nedir? Nasıl uygulanır?

Op.Dr. Esra Demir Yüzer, G noktası dolgusu hakkında bilgi verdi.
Jinekolog, Cinsel Terapist, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr. Esra Demir Yüzer, “Günümüzde kadınların çoğu cinsel istesizlik ve orgazm olamam (anorgazmi ) nedeni ile eşleri ile problem yaşamaktadırlar. Cinsel ilişkiden zevk alamayan kadında ,doğal olarak zamanla cinsel isteksizlik başlar. Bu yüzden kadının orgazm olamama sorununun tedavisi , sağlıklı bir cinsel hayat ve evlilik hayatı için önemlidir. Kadınlarda cinsel ilişki esnasında haz duymayı yani orgazma ulaşmayı sağlayan iki önemli bölge bulunmaktadır. Bunlar, klitoris ve G noktasıdır. Ancak bu iki ayrı noktanın verdiği cinsel tatmin birbirinden farklıdır. Klitoris dış genital bölgede yer alan ve yüzeysel temas ile orgazmı sağlayan erojen bölgedir. Yoğun sinir ucu bulunmasına bağlı olarak hassas bir bölgedir. Klitorisin uyarılması ile yaşanan orgazma, klitoral orgazm adı verilir. G noktası ise vajinanın içinde, üst duvar bölgesinin yaklaşık ön üçte birinde bulunan, temas halinde uyarılarak, belirginleşen erojen bölgedir. G noktasının belirginleşmesi ve cinsel ilişki sırasında daha duyarlı hale getirilebilmesi için uygulanan injeksiyon işlemine G shot, G noktası büyütme işlemi ve G shot amplification adı verilmektedir. Uygulanan bu işlem sayesinde hem cinsel ilişkide daha fazla hazzın olması ve daha kolay orgazm olunması sağlanmaktadır” dedi.
G noktası büyütme işleminin cerrahi bir müdahale olmadığını ifade eden Op.Dr. Yüzer, “G noktasına yapılan hyaluronik asit ya da yağ enjeksiyonları ile bu bölge doldurularak G noktasının belirginleşmesi , büyütülmesi ve kabarık hale gelmesi amaçlanır. Öncelikle G noktasının yeri belirlenir. Vajen steril olarak temizlenir. Belirlenen bölgeye hyaluronik asit veya yağ enjeksiyonu uygulanır. İşlem ağrısız acısızdır. İşlemden sonraki birinci günde cinsel ilişkiye izin verilebilir. G noktası büyütme işlemi sayesinde bu bölgenin penisle teması ile daha çok uyarılması ve cinsel ilişkiden zevk alması sağlanır. Kısacası; G noktası dolgusu ile büyütme işlemi anesteziye ihtiyaç olmadan, kısa sürede yapılabilen kadını mutlu eden bir müdahaledir” açıklamalarında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Protez göz özgüveni geri getiriyor
YEREL HABERLER Protez göz özgüveni geri getiriyor
Gerilim tipi baş ağrısı neden olur?
YEREL HABERLER Gerilim tipi baş ağrısı neden olur?
Burun spreyi kronik tıkanıklığa çözüm değil
YEREL HABERLER Burun spreyi kronik tıkanıklığa çözüm değil
Büyükşehir, stadı dezenfekte etti
YEREL HABERLER Büyükşehir, stadı dezenfekte etti
12 hayvanlı takvimin 2020 kehanetleri bir bir gerçekleşiyor iddiası "Fare yılı" olarak bilinen yılda kehanetlere göre çekirge istilası, virüs, deprem ve yangınlar yaşandı Korona virüsüne benzer salgın hastalık takvimde 'zatülcenb' ismiyle anılıyor
YEREL HABERLER 12 hayvanlı takvimin 2020 kehanetleri bir bir ...
MÜSİAD Erzurum Kadın Çalışma Kurulu Başkanlığına Zeynep Polat getirildi MÜSİAD Erzurum Kadın Çalışma Kurulu kuruldu
YEREL HABERLER MÜSİAD Erzurum Kadın Çalışma Kurulu Başkanlığına ...
Erzurum Öğretmenevinden örnek davranış
YEREL HABERLER Erzurum Öğretmenevinden örnek davranış
Erzurum’da ticari taksiler dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Erzurum’da ticari taksiler dezenfekte edildi
Kovid-19 riskine karşı İŞKUR hizmetleri online olarak yapılacak
YEREL HABERLER Kovid-19 riskine karşı İŞKUR hizmetleri online olarak ...
Aşkale’de dezenfekte çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Aşkale’de dezenfekte çalışmaları devam ediyor
Marketlerdeki kalabalık pazara yansımadı, meyve fiyatları yarı yarıya düştü
YEREL HABERLER Marketlerdeki kalabalık pazara yansımadı, meyve ...
(Görüntülü) Serada beton dökerek, soğuk ülkelerde inşaat için proje geliştirdiler
YEREL HABERLER (Görüntülü) Serada beton dökerek, soğuk ülkelerde ...
Kadınlarda bel ağrılarına dikkat
YEREL HABERLER Kadınlarda bel ağrılarına dikkat
Büyük göğüs birçok probleme sebep oluyor
YEREL HABERLER Büyük göğüs birçok probleme sebep oluyor
Her gün 20 ton dezenfekten sıvısı üretiyorlar, yine de taleplere yetişemiyorlar Doğunun dezenfekte ihtiyacını bu lise karşılıyor
YEREL HABERLER Her gün 20 ton dezenfekten sıvısı üretiyorlar, yine ...
Erzurumlu sanatçıdan korona virüsüne beste
YEREL HABERLER Erzurumlu sanatçıdan korona virüsüne beste
Serada beton dökerek, soğuk ülkelerde inşaat için proje geliştirdiler
YEREL HABERLER Serada beton dökerek, soğuk ülkelerde inşaat için ...
Erzurum’da 2 kişi ‘korona virüsü' şüphesiyle karantinaya alındı Karantinaya alınan kişilerin hastanenin arka kapısından alınması dikkat çekti
YEREL HABERLER Erzurum’da 2 kişi ‘korona virüsü' şüphesiyle ...
Büyükşehir’den örnek bir tedbir daha
YEREL HABERLER Büyükşehir’den örnek bir tedbir daha
Büyükşehir şehri baştan aşağı dezenfekte ediyor
YEREL HABERLER Büyükşehir şehri baştan aşağı dezenfekte ediyor
Şehitleri anma programına Korana engeli
YEREL HABERLER Şehitleri anma programına Korana engeli
İspir’de Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105. yıl dönümü kutlandı
YEREL HABERLER İspir’de Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105. yıl dönümü ...
Kahraman anne kızını alevlerin içerisinden kurtardı Hiç düşünmeden alevlerin arasına daldı
YEREL HABERLER Kahraman anne kızını alevlerin içerisinden ...
Yakutiye’de hijyen seferberliği sürüyor
YEREL HABERLER Yakutiye’de hijyen seferberliği sürüyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X