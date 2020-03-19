G noktası dolgusu nedir? Nasıl uygulanır?

Op.Dr. Esra Demir Yüzer, G noktası dolgusu hakkında bilgi verdi.

Jinekolog, Cinsel Terapist, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr. Esra Demir Yüzer, “Günümüzde kadınların çoğu cinsel istesizlik ve orgazm olamam (anorgazmi ) nedeni ile eşleri ile problem yaşamaktadırlar. Cinsel ilişkiden zevk alamayan kadında ,doğal olarak zamanla cinsel isteksizlik başlar. Bu yüzden kadının orgazm olamama sorununun tedavisi , sağlıklı bir cinsel hayat ve evlilik hayatı için önemlidir. Kadınlarda cinsel ilişki esnasında haz duymayı yani orgazma ulaşmayı sağlayan iki önemli bölge bulunmaktadır. Bunlar, klitoris ve G noktasıdır. Ancak bu iki ayrı noktanın verdiği cinsel tatmin birbirinden farklıdır. Klitoris dış genital bölgede yer alan ve yüzeysel temas ile orgazmı sağlayan erojen bölgedir. Yoğun sinir ucu bulunmasına bağlı olarak hassas bir bölgedir. Klitorisin uyarılması ile yaşanan orgazma, klitoral orgazm adı verilir. G noktası ise vajinanın içinde, üst duvar bölgesinin yaklaşık ön üçte birinde bulunan, temas halinde uyarılarak, belirginleşen erojen bölgedir. G noktasının belirginleşmesi ve cinsel ilişki sırasında daha duyarlı hale getirilebilmesi için uygulanan injeksiyon işlemine G shot, G noktası büyütme işlemi ve G shot amplification adı verilmektedir. Uygulanan bu işlem sayesinde hem cinsel ilişkide daha fazla hazzın olması ve daha kolay orgazm olunması sağlanmaktadır” dedi.

G noktası büyütme işleminin cerrahi bir müdahale olmadığını ifade eden Op.Dr. Yüzer, “G noktasına yapılan hyaluronik asit ya da yağ enjeksiyonları ile bu bölge doldurularak G noktasının belirginleşmesi , büyütülmesi ve kabarık hale gelmesi amaçlanır. Öncelikle G noktasının yeri belirlenir. Vajen steril olarak temizlenir. Belirlenen bölgeye hyaluronik asit veya yağ enjeksiyonu uygulanır. İşlem ağrısız acısızdır. İşlemden sonraki birinci günde cinsel ilişkiye izin verilebilir. G noktası büyütme işlemi sayesinde bu bölgenin penisle teması ile daha çok uyarılması ve cinsel ilişkiden zevk alması sağlanır. Kısacası; G noktası dolgusu ile büyütme işlemi anesteziye ihtiyaç olmadan, kısa sürede yapılabilen kadını mutlu eden bir müdahaledir” açıklamalarında bulundu.

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