Büyükşehir otogarı dezenfekte etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Büyükşehir otogarı dezenfekte etti

İHA

Erzurum Otogarı'nda korona virüsüne karşı dezenfekte işlemi yapıldı.

Büyükşehir otogarı dezenfekte etti

Erzurum Otogarı’nda korona virüsüne karşı dezenfekte işlemi yapıldı.
Korona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından Erzurum Otogarı ve çevresinde dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı. Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler otogarda bulunan firma yazıhanelerine, ortak kullanım alanlarına ve şehirlerarası ulaşımda kullanılan otobüslere titizlikle ilaçlama yaparak şehir çapında çalışmalarına devam etti.
Otogarda bekleyen vatandaşlar ise duyarlılıklarından dolayı ekiplere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Koronavirüs çizimleri ile güldürüyor
YEREL HABERLER Koronavirüs çizimleri ile güldürüyor
'Ev ve iş yerlerindeki halılar 3 ayda bir yıkanmalı'
YEREL HABERLER 'Ev ve iş yerlerindeki halılar 3 ayda bir yıkanmalı'
Başkan Demir: “Ulül Emr’e itaat farzdır”
YEREL HABERLER Başkan Demir: “Ulül Emr’e itaat farzdır”
Başkan Sekmen Tekstilkent’i gezdi
YEREL HABERLER Başkan Sekmen Tekstilkent’i gezdi
Ticarethanelerde ilaçlama seferberliği Başkan Orhan; "Dezenfeksiyonda hassasiyetimiz sürüyor"
YEREL HABERLER Ticarethanelerde ilaçlama seferberliği Başkan Orhan; ...
Cenaze namazında virüs tedbirleri Rektör Çomaklı’nın babası son yolculuğuna virüs önlemleriyle uğurlandı
YEREL HABERLER Cenaze namazında virüs tedbirleri Rektör Çomaklı’nın ...
Sosyal Medyanın yeni fenomeni Tripot Apo
YEREL HABERLER Sosyal Medyanın yeni fenomeni Tripot Apo
G noktası dolgusu nedir? Nasıl uygulanır?
YEREL HABERLER G noktası dolgusu nedir? Nasıl uygulanır?
Protez göz özgüveni geri getiriyor
YEREL HABERLER Protez göz özgüveni geri getiriyor
Gerilim tipi baş ağrısı neden olur?
YEREL HABERLER Gerilim tipi baş ağrısı neden olur?
Burun spreyi kronik tıkanıklığa çözüm değil
YEREL HABERLER Burun spreyi kronik tıkanıklığa çözüm değil
Büyükşehir, stadı dezenfekte etti
YEREL HABERLER Büyükşehir, stadı dezenfekte etti
12 hayvanlı takvimin 2020 kehanetleri bir bir gerçekleşiyor iddiası "Fare yılı" olarak bilinen yılda kehanetlere göre çekirge istilası, virüs, deprem ve yangınlar yaşandı Korona virüsüne benzer salgın hastalık takvimde 'zatülcenb' ismiyle anılıyor
YEREL HABERLER 12 hayvanlı takvimin 2020 kehanetleri bir bir ...
MÜSİAD Erzurum Kadın Çalışma Kurulu Başkanlığına Zeynep Polat getirildi MÜSİAD Erzurum Kadın Çalışma Kurulu kuruldu
YEREL HABERLER MÜSİAD Erzurum Kadın Çalışma Kurulu Başkanlığına ...
Erzurum Öğretmenevinden örnek davranış
YEREL HABERLER Erzurum Öğretmenevinden örnek davranış
Erzurum’da ticari taksiler dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Erzurum’da ticari taksiler dezenfekte edildi
Kovid-19 riskine karşı İŞKUR hizmetleri online olarak yapılacak
YEREL HABERLER Kovid-19 riskine karşı İŞKUR hizmetleri online olarak ...
Aşkale’de dezenfekte çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Aşkale’de dezenfekte çalışmaları devam ediyor
Marketlerdeki kalabalık pazara yansımadı, meyve fiyatları yarı yarıya düştü
YEREL HABERLER Marketlerdeki kalabalık pazara yansımadı, meyve ...
(Görüntülü) Serada beton dökerek, soğuk ülkelerde inşaat için proje geliştirdiler
YEREL HABERLER (Görüntülü) Serada beton dökerek, soğuk ülkelerde ...
Kadınlarda bel ağrılarına dikkat
YEREL HABERLER Kadınlarda bel ağrılarına dikkat
Büyük göğüs birçok probleme sebep oluyor
YEREL HABERLER Büyük göğüs birçok probleme sebep oluyor
Her gün 20 ton dezenfekten sıvısı üretiyorlar, yine de taleplere yetişemiyorlar Doğunun dezenfekte ihtiyacını bu lise karşılıyor
YEREL HABERLER Her gün 20 ton dezenfekten sıvısı üretiyorlar, yine ...
Erzurumlu sanatçıdan korona virüsüne beste
YEREL HABERLER Erzurumlu sanatçıdan korona virüsüne beste

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X