Elektrikli araçlar, yaşlıların hizmetinde



ERZURUM, (DHA)İÇİŞLERİ Bakanlığı genelgesiyle 65 yaş üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların sokağa çıkmasının yasaklanmasının ardından Erzurum'da Aziziye Belediyesi, elektrikli araçları devreye soktu. 2'si sürücü, 6 personel, yaşlılardan gelen talepleri değerlendirerek ihtiyaçlarını karşılıyor.

Koronavirüsle mücadelede alınan tedbirler kapsamında yaşlıların sorun yaşamaması için Aziziye Belediyesi, 2 elektrikli araç tahsis etti. İlçede oturan 65 ve üstü, engelli ve kronik hastalığı olan vatandaşların evlerinden çıkmadan ihtiyaçlarının giderilmesi amaçlanan çalışmada, 6 personel görev yapıyor. Aziziye Belediyesi WhatsApp hattı 0535 01 90 191 ve çağrı merkezi numarası 4449125 No'lu hattına gelen talepleri değerlendiren çalışanlar, yaşlıların ihtiyaçlarını temin ederek saatte 70 kilometre hız yapan elektrikli araçlarla evlerine ulaştırıyor. Özel kıyafetler, eldiven ve maske takan sürücüler vatandaşların taleplerini yerine getiriyor.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, koronavirüs ile mücadele kapsamında belediye ekipleri ile sürekli olarak bu ve benzeri projelerin uygulanması amacıyla çalıştıklarına işaret etti. Başkan Orhan, 'evde kal' sloganını tam uygulanabilir hale getirmek ve vatandaşların elzem olan ihtiyaçlarını karşılamada destek olmayı amaçladıklarını söyledi. Başkan Orhan, "İlçe halkımızın tüm taleplerini değerlendirip hayata geçirmek azmindeyiz. Zaten yürümekte zorluk çeken engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızı bu zorlukları atmaları için onlara el ayak oluyoruz. Bu projemizle hem söz konusu hastalığın yayılmasını, hem de belediye olarak sosyal anlamda bir eksikliği tamamlamayı amaçladık. Özveri ile 7/24 çalışan beyaz masa birimimiz ve zabıta ekiplerimizin bu konuda gösterecekleri yoğun çalışmalardan dolayı şimdiden teşekkürü borç biliyorum" dedi. DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2020-03-22 10:37:36



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