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Toplu taşıma araçları dezenfekte edildi

İHA

Oltu Belediyesi toplu taşıma araçlarını ve iş yerlerini dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Toplu taşıma araçları dezenfekte edildi

Oltu Belediyesi toplu taşıma araçlarını ve iş yerlerini dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.
Oltu’da toplu taşımacılık yapan minibüsleri, köy servislerini ve iş yerlerini, apartman boşluklarını dezenfekte ediyorlar. Belediyenin yapmış olduğu dezenfekte çalışmaları vatandaşlar tarafından taktirle karşılanıyor.
Servis şoförü Hamit Alada, “Korona virüsünden dolayı araçlarımızı dezenfektesini yaptırıyoruz. Tedbirimizi elden bırakmıyoruz, sağlık her zaman ön planda” dedi.
Olur Ormanağzı köyünde Oltu’ya servisçilik yapan Mahmut Altan ise, “Bu korona virüsü çıktıktan sonra sağ olsun Oltu Belediye Başkanımız araçlarımızı dezenfekte yaptırmak için görevlendirdiği ekipler bütün minibüsleri dezenfekte yaptılar. Bundan dolayı başkanımıza çok teşekkür ediyorum inşallah bütün ilçelerde aynı uygulama yapılır ve bizlerde bu sıkıntıdan bir an önce kurtuluruz” diye konuştu.

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