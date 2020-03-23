Kahvehanelerin kapatılması onlara yaradı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kahvehanelerin kapatılması onlara yaradı

DHA

Kahvehanelerin kapatılması onlara yaradı


Salih TEKİN / ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında kahvehanelerin kapatılması, çay satan iki arkadaşın kazancını artırdı. Kent meydanında bardağı 1 liradan çay satan Yunus Koçak ve Ersin Keleş, vatandaşın halen dışarda olduğunu, bu nedenle işlerinin iyi olduğunu söyledi.
Koronavirüs salgınını önlemeye yönelik tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile yurt genelinde tüm kahvehaneler, internet kafeler sinema ve tiyatrolar kapatıldı. Kahvelerde oturamayan vatandaşlar, kent merkezindeki meydanlara akın etti. Yakutiye Kent Meydanı'ndaki vatandaşlara çay servisini ise termosla çay satan Yunus Koçak ile Ersin Keleş yapıyor.
Eldivenle çalışan Koçak, alışveriş arabasında termosta çayın yanında isteğe göre su ve çikolata satışı da yapıyor. 2017 yılında matematik öğretmenliğinden mezun olduktan sonra ataması yapılmadığını söyleyen Koçak, "Biz de geçimimizi sağlamak için böylesine günlük işlerde çalışıyoruz. Elimizde termosla çay satıyoruz. Gerekli hijyen önlemlerini alarak vatandaşa yardımcı oluyoruz" dedi.
Termos ve tek kullanımlık bardak koyduğu çantasıyla kent meydanını gezen Ersin Keleş ise, "Malum virüs sebebiyle kahvehaneler kapalı, ancak sokaklar yine de dolu. Biz de Yakutiye Kent Meydanı'nda çay hizmeti veriyoruz.  Çayın bardağını 1 liradan satıyoruz" diye konuştu.  DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2020-03-23 09:33:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Saç dökülmesini tetikleyen durumlara dikkat
YEREL HABERLER Saç dökülmesini tetikleyen durumlara dikkat
Daha beyaz bir gülüşe sahip olabilirsiniz
YEREL HABERLER Daha beyaz bir gülüşe sahip olabilirsiniz
“Git Korona Git buradan” bestesi gülümsetiyor Erzurumlu sanatçı Fikret Şimşek’in bestesi hem sosyal hem de hiciv mesajlar içeriyor
YEREL HABERLER “Git Korona Git buradan” bestesi ...
Prof. Dr. Çomaklı: “Nevruz bayramı kutlu olsun”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Çomaklı: “Nevruz bayramı kutlu olsun”
Erzurumlu dönerci 2 ay çalışmayacak olan işçilerinin maaşını karşılayacak
YEREL HABERLER Erzurumlu dönerci 2 ay çalışmayacak olan işçilerinin ...
Yaşlıların ve hastaların ihtiyaçlarını ‘Vefa Sosyal Destek Grubu’ karşılıyor
YEREL HABERLER Yaşlıların ve hastaların ihtiyaçlarını ‘Vefa Sosyal ...
(Görüntülü) Kahvehanelerin kapatılması onlara yaradı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kahvehanelerin kapatılması onlara yaradı
Pasinler'de dezenfekte çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Pasinler'de dezenfekte çalışmaları devam ediyor
(Görüntülü) Polisin uyardığı vatandaş Hanımın lafı, çocuğun lafı, ne zamana kadar evde kalacağız
YEREL HABERLER (Görüntülü) Polisin uyardığı vatandaş Hanımın lafı, ...
Polisin uyardığı vatandaş: Hanımın lafı, çocuğun lafı, ne zamana kadar evde kalacağız?
YEREL HABERLER Polisin uyardığı vatandaş: Hanımın lafı, çocuğun ...
Korona virüsü uyarılarına aldırış etmeyip, davullu zurnalı asker uğurladılar
YEREL HABERLER Korona virüsü uyarılarına aldırış etmeyip, davullu ...
(Görüntülü) Elektrikli arabalar yaşlıların hizmetinde
YEREL HABERLER (Görüntülü) Elektrikli arabalar yaşlıların hizmetinde
Toplu taşıma araçları dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Toplu taşıma araçları dezenfekte edildi
Zabıtalar fırınları denetleyip, çalışanlara eldiven ve kolonya dağıttı
YEREL HABERLER Zabıtalar fırınları denetleyip, çalışanlara eldiven ...
Erzurum DSİ Bölge Müdürlüğü çalışmalarına devam ediyor
YEREL HABERLER Erzurum DSİ Bölge Müdürlüğü çalışmalarına devam ...
Elektrikli araçlar, yaşlıların hizmetinde
YEREL HABERLER Elektrikli araçlar, yaşlıların hizmetinde
(Görüntülü) Koronavirüse rağmen kayak keyfi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Koronavirüse rağmen kayak keyfi
Koronavirüse rağmen kayak keyfi
YEREL HABERLER Koronavirüse rağmen kayak keyfi
Yaşlılar evden çıkmasın diye alışverişlerini belediye personeli yapıyor Aziziye Belediyesi yaşlıların evden çıkmaması için elektrikli araçlarla alışveriş hizmeti başlattı
YEREL HABERLER Yaşlılar evden çıkmasın diye alışverişlerini belediye ...
Hasta buzağıyı kızakla veterinere götürdü
YEREL HABERLER Hasta buzağıyı kızakla veterinere götürdü
Oltu taşı ürünleri satan Taşhan esnafının koronavirüs endişesi
YEREL HABERLER Oltu taşı ürünleri satan Taşhan esnafının koronavirüs ...
Hasta buzağıları bidondan yaptığı kayak ile taşıdı
YEREL HABERLER Hasta buzağıları bidondan yaptığı kayak ile taşıdı
Taşbaba heykelini bulan baba-oğula teşekkür plaketi
YEREL HABERLER Taşbaba heykelini bulan baba-oğula teşekkür plaketi
Prof. Dr. Alpaslan Ceylan’dan Nevruz kutlaması
YEREL HABERLER Prof. Dr. Alpaslan Ceylan’dan Nevruz kutlaması

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X