Yaşlıların ve hastaların ihtiyaçlarını ‘Vefa Sosyal Destek Grubu’ karşılıyor

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Erzurum’da yeni tip korona virüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında ihtiyacı olan vatandaşların yardımına Erzurum Valiliği bünyesinde oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu' koşuyor.

Kovid19 tedbirleri kapsamında dışarı çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların ihtiyaçları ‘Vefa Sosyal Destek Grubu’ tarafından karşılanıyor. Marketlerden yaptıkları gıda alışverişini kolileyip kapı kapı gezen grup üyeleri, ihtiyacı olan vatandaşlara kolileri dağıtıyor.

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