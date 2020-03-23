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“Git Korona Git buradan” bestesi gülümsetiyor Erzurumlu sanatçı Fikret Şimşek’in bestesi hem sosyal hem de hiciv mesajlar içeriyor

İHA

Dadaşın Gönül Sesi Fasıl ekibi solisti Fikret Şimşek, korona virüsü ile ilgili kendi bestesini arkadaşları ile birlikte maske takarak söyledi.

“Git Korona Git buradan” bestesi gülümsetiyor Erzurumlu sanatçı Fikret Şimşek’in bestesi hem sosyal hem de hiciv mesajlar içeriyor

Dadaşın Gönül Sesi Fasıl ekibi solisti Fikret Şimşek, korona virüsü ile ilgili kendi bestesini arkadaşları ile birlikte maske takarak söyledi.
Dadaşın Gönül Sesi Fasıl ekibi solisti Fikret Şimşek, dünyayı saran tehlikeli korona virüsü ile ilgili kaleme aldığı 6 kıtadan oluşan bestesini arkadaşları ile birlikte seslendirdi.
Erzurumlu sanatçı Şimşek, devletimizin almış olduğu, korona virüsü ile ilgili birçok önlemler bulunduğunu belirterek, "Devlet 14 maddelik bir uygulama kararı aldı, bizlerde vatandaş olarak bunlara uymamız gerekiyor. Bu saatten sonra kapı kapı dolaşarak değil de, söylenen ve alınan uygulamalarla evimizde durarak dünyamızı etkisi alan korona virüsünün hakkından gelmiş olacağız hem de sağlığımız açısından da güvende olacağız. Rabbim en kısa zamanda Türkiye olarak bu virüsten kurtulacağız. Hepimizin üzerine çok görevler düşüyor. Bu görevler arasında Devletin almış olduğu kararlara uyacağız. Evden zorunlu olmadıkça çıkmayacağız. Öncelikle ve sağlık çalışanlarına bizlerde teşekkür ediyor ve onları alkışlıyoruz, siz basın mensupları da bizlere her türlü bilgiyi aktarmak için sahada canla başla çalışıyorsunuz. Yapmış olduğunuz bu görevlerden dolayı sizleri de alkışlıyoruz. Polisimiz olsun askerimiz olsun hepsine teşekkür ediyoruz, onlar da hem bizleri güvenliğini sağlıyorlar, insanları uyarıyorlar daha duyarlı görevlerini yerine getiriyorlar, onlara da teşekkür ediyoruz. Bir teşekkürü de Diyanet İşleri Başkanlığına da teşekkür ediyoruz. Cuma ve normal namaz vakitlerinde virüsün yayınlaması için cemaatin birlikte namaz kılmalarını önlediler. Onlara da teşekkür ediyoruz. İnsan hayatından değerli başka bir şey yok. Geçen haftalara bakılırsa Türkiye’den çıkıp Yunanistan geçerek Avrupa’ya geçmeye çalışan sınırlara akın eden düzensiz göçmenler vardı, virüs olayı çıkınca bu kişiler de unutuldu. Bunların sonu ne oldu. Nerelere gittiler. Bir virüs ile Allah biz kullarını imtihan ediyor. Belki de bu virüs olmasaydı dünyamızda farklı şeyler yaşanacaktı. Belki de daha büyük savaşlar bile olacaktı. Bu halimize de şükürler olsun. Son olarak şunu söyleyeyim devletimizin almış olduğu kararlar gereği evlerimizden zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayalım. Ev halkına sahip olacağız. Zorunlu olarak dışarı çıkmamız gerekirse de maske ve eldivenlerimizi takıp ihtiyacımızı görelim” diye konuştu.
Şimşek’in bestelediği “Git Korona Fit buradan” isimli bestesinin sözleri şöyle:
"Türkiye’me yakışmazsın
Git korona git buradan
Müslümanla pekişmezsin
Git korona git buradan

Biraz da Mısır’ı dolaş
Arada Sisi’ye ulaş
Katil Esat’a da bulaş
Git korona git buradan

Putin Trump’u da ara
Onlarda çok silah ve para
İkisini koy mezara
Git korona git buradan

Göçmenleri yutar dalga
Kara leke oldu çağa
Yunan sahiline vura
Git korona git buradan

Onlar Amarika nöker
Sümüklü burnunu çeker
Apo Feto seni bekler
Git korona git buradan

Rahim sağlam uyanlar var
İnsan hakkı yiyenler var
Eş cinselim diyenler var
Git korona git buradan"

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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