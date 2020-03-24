BB Erzurumspor Başkanı Üneş’ten ‘Evde Kal’ çağrısı

BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımıyla ‘Evde Kal’ çağrısında bulundu.

Dünyada ve Türkiye’de etkili olan korona virüsüne karşı önlem almak amacıyla TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş herkesi evde kalmaya davet etti.

Paylaşımında kendinin de mümkün oldukça evde kaldığını ifade eden Üneş, “Gerek dünyanın gerekse ülkemizin zor ve sıkıntılı bir süreçten geçtiği bu günlerde bende mümkün mertebe evimde vakit geçiriyorum. Evde hayat çok güzel evde kal Türkiye. Cennet vatan ülkemiz için evde kalalım diyorum. İnşallah hep beraber devletimizin söylediklerini yerine getireceğiz. Bu zor günleri geride bırakacağız güzel günler yakındır. Ne zaman böyle zor günlerden ülkemiz geçtiyse hep daha güçlü çıktı. İnşallah bugünler geride kalacak daha güzel ve sağlıklı günler bizleri bekliyor” dedi.

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