Baldır inceltme botoksu ile yaza hazır olun

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Baldır inceltme botoksu ile yaza hazır olun

İHA

Op.Dr. Arif Eroğlu, baldır inceltme botoksu hakkında bilgi verdi.

Baldır inceltme botoksu ile yaza hazır olun

Op.Dr. Arif Eroğlu, baldır inceltme botoksu hakkında bilgi verdi.
Estetik Cerrahı Opr. Dr. Arif Eroğlu, “Yazın geldiği ve çizmelerin ve pantolonların yerini etek ve açık ayakkabıların aldığı bu günlerde bacak estetiği en sık konuşulan konular arasında. Kadınların daha güzel görünme isteklerini karşılamak için geliştirilen çözümlere her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Botoks şimdiye dek hep yüz uygulamalarıyla gündeme geldi. Bu yaz öncesi yeni trend baldır inceltmede botoks enjeksiyonu. Kalın baldır ve ayak bileğini operasyon ile inceltmenin iki yolu var: Birincisi yağların alınması, ikincisi kasların inceltilmesi. Yağların alınmasında 3D Lazer Lipoliz yöntemini tercih ediyorum. 3D Lazer Lipoliz deride sıkılık da sağladığı için bacaklar incelirken sellülitler de kayboluyor. Kalın bacakların en önemli nedeni yağ olsa da bazen baldır kasları da önemli derecede kalınlık nedeni. Bu durumda yağ dokusunun alınması incelme sağlasa da kasın kalınlığını azaltmadan tatmin edici bir inceltme elde edilemiyor. Mikronörotomi ile kas iptali ya da kas traşlaması gibi cerrahi teknikler ile baldırlara cerrahi uygulamam gerekebiliyor. Her durumda baldır kaslarında incelme isteniyorsa öncelikle botoks enjeksiyonunu deniyorum. İncelme çok tatmin edici boyutlarda olduğunda bazen hastalarım operasyonu bile iptal edebiliyorlar. Baldır botoksu güvenli, acısız ve hızlı etki gösterebilen bir uygulama” dedi.
Opr. Dr. Arif Eroğlu, kalın bacak sorunu yaşayan kadınlara yaz öncesi baldırlarını inceltmek için acil çözüm isteyenlere botoks yaptırmalarını önerdi.
Hillary Clinton ile popüler olan baldır botoksunun, özellikle çok kalın bir baldır yapısına sahip olan, yazkış görsel sorun yaşayanlar için son derece kolay bir tedavi teşkil ettiğini kaydeden Op.Dr. Eroğlu, “Baldır botoksu kışın baldır kalınlığı nedeniyle çizme giymekte zorlananlar, yazın da etek giymekte veya açık ayakkabı kullanmakta güçlük çekenler için ideal bir çözüm. Botoks, baldırları hafif ve orta derecede geçici inceltmenin en kolay yoludur. Kasların kalın olan noktalarına alt bacağa estetik bir görünüm sağlayacak şekilde yapılan botoks enjeksiyonları ile kasın kontraksiyonu (kasılması) dolayısıyla da hacmi azalır. Bu sayede bacaklar yumuşak hatlara kavuşur ve erkeksi sert geometrik belirginliklerden kurtulur. Bu işlem 510 dakika sürer ve kişi sosyal yaşantısına hemen dönebilir. Bacaklar, kadınların en önem verdiği bölgelerden biri ve bacaklar için estetik uygulamalar günümüzde yüzden sonra 2.sırada tercih ediliyor. İdeal bacak şeklinde dizler ve ayak bileği baldırlardan belirgin bir şekilde ince olmalıdır. Bu ideal görüntüye sahip olmayan kadınlara, yakın zamana kadar ince bölgelerin kalınlaştırılması için Body Jet ile yağ enjeksiyonu; kalın bölgelerin inceltilmesi için 3D lazer Lipoliz uygulanıyordu. Son yıllarda inceltme işlemlerinde botoks uygulamaları sıkça tercih edilmeye başlandı. Baldır botoksu yaptırdıktan sonra iki hafta sıcak banyo ve saunaya girmek, sık egzersiz yapmak, ip atlamak, step ve merdiven çıkma benzeri hareketler önerilmiyor” açıklamalarında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Evde, sehpa ve su bidonları ile olimpiyata hazırlanıyor
YEREL HABERLER Evde, sehpa ve su bidonları ile olimpiyata ...
Kırışıklıklar kaderiniz olmasın
YEREL HABERLER Kırışıklıklar kaderiniz olmasın
Elde ve ayaklarda terlemelere dikkat
YEREL HABERLER Elde ve ayaklarda terlemelere dikkat
(Görüntülü) Pazarda 'seçmece' tartışması
YEREL HABERLER (Görüntülü) Pazarda 'seçmece' tartışması
(Görüntülü) Evde, sehpa ve su bidonları ile olimpiyata hazırlanıyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Evde, sehpa ve su bidonları ile ...
Evde, sehpa ve su bidonları ile olimpiyata hazırlanıyor
YEREL HABERLER Evde, sehpa ve su bidonları ile olimpiyata ...
Bu manavda eldivensiz alışveriş yasak
YEREL HABERLER Bu manavda eldivensiz alışveriş yasak
Erzurumlu fenomenden 65 yaş üzeri vatandaşlara gülümseten uyarı “Dede lütfen evde kal bulaşmasın torununa”
YEREL HABERLER Erzurumlu fenomenden 65 yaş üzeri vatandaşlara ...
İspir Kaymakamlığı yaşlı vatandaşlar için özel ekip oluşturdu
YEREL HABERLER İspir Kaymakamlığı yaşlı vatandaşlar için özel ekip ...
Büyükşehirden 65 yaş üstü vatandaşlara özel ilgi Zabıta ekipleri yaşlılar için teyakkuzda
YEREL HABERLER Büyükşehirden 65 yaş üstü vatandaşlara özel ...
BB Erzurumspor Başkanı Üneş’ten ‘Evde Kal’ çağrısı
YEREL HABERLER BB Erzurumspor Başkanı Üneş’ten ‘Evde Kal’ çağrısı
Yakutiye’de korona virüs tedbirleri Belediye ekipleri ilçede dezenfekte yapılmadık yer bırakmadı
YEREL HABERLER Yakutiye’de korona virüs tedbirleri Belediye ekipleri ...
Pazarda 'seçmece' tartışması
YEREL HABERLER Pazarda 'seçmece' tartışması
Büyükşehir’den dezenfeksiyon rekoru
YEREL HABERLER Büyükşehir’den dezenfeksiyon rekoru
Büyükşehir’den yaşlılara örnek hizmet
YEREL HABERLER Büyükşehir’den yaşlılara örnek hizmet
Palandöken Belediyesi'nden 'Evde kalın ihtiyaçlarınızı kapınıza getirelim' çağrısı
YEREL HABERLER Palandöken Belediyesi'nden 'Evde kalın ...
PALTİM İşbaşında ‘Siz Evde Kalın Biz ihtiyaçlarınızı kapınıza getirelim’
YEREL HABERLER PALTİM İşbaşında ‘Siz Evde Kalın Biz ihtiyaçlarınızı ...
Yakutiye Belediyesi Saltuklu yılını erteledi
YEREL HABERLER Yakutiye Belediyesi Saltuklu yılını erteledi
Aziziye’de bahar temizliği devam ediyor Başkan Orhan; “Tüm birimlerimizle temizlik alarmı verdik”
YEREL HABERLER Aziziye’de bahar temizliği devam ediyor Başkan Orhan; ...
Oltu Belediyesi dezenfekte su ile caddeleri yıkıyor
YEREL HABERLER Oltu Belediyesi dezenfekte su ile caddeleri yıkıyor
Erzurum meydanları ve sokaklarında ‘korona’ sessizliği
YEREL HABERLER Erzurum meydanları ve sokaklarında ‘korona’ ...
Meme kanseri hastaları korona virüse hangi önlemleri almalı?
YEREL HABERLER Meme kanseri hastaları korona virüse hangi önlemleri ...
Koronafobiye online terapi
YEREL HABERLER Koronafobiye online terapi
Cilt tipinizi bilmeniz önemli
YEREL HABERLER Cilt tipinizi bilmeniz önemli

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X