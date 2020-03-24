Baldır inceltme botoksu ile yaza hazır olun

Op.Dr. Arif Eroğlu, baldır inceltme botoksu hakkında bilgi verdi.

Estetik Cerrahı Opr. Dr. Arif Eroğlu, “Yazın geldiği ve çizmelerin ve pantolonların yerini etek ve açık ayakkabıların aldığı bu günlerde bacak estetiği en sık konuşulan konular arasında. Kadınların daha güzel görünme isteklerini karşılamak için geliştirilen çözümlere her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Botoks şimdiye dek hep yüz uygulamalarıyla gündeme geldi. Bu yaz öncesi yeni trend baldır inceltmede botoks enjeksiyonu. Kalın baldır ve ayak bileğini operasyon ile inceltmenin iki yolu var: Birincisi yağların alınması, ikincisi kasların inceltilmesi. Yağların alınmasında 3D Lazer Lipoliz yöntemini tercih ediyorum. 3D Lazer Lipoliz deride sıkılık da sağladığı için bacaklar incelirken sellülitler de kayboluyor. Kalın bacakların en önemli nedeni yağ olsa da bazen baldır kasları da önemli derecede kalınlık nedeni. Bu durumda yağ dokusunun alınması incelme sağlasa da kasın kalınlığını azaltmadan tatmin edici bir inceltme elde edilemiyor. Mikronörotomi ile kas iptali ya da kas traşlaması gibi cerrahi teknikler ile baldırlara cerrahi uygulamam gerekebiliyor. Her durumda baldır kaslarında incelme isteniyorsa öncelikle botoks enjeksiyonunu deniyorum. İncelme çok tatmin edici boyutlarda olduğunda bazen hastalarım operasyonu bile iptal edebiliyorlar. Baldır botoksu güvenli, acısız ve hızlı etki gösterebilen bir uygulama” dedi.

Opr. Dr. Arif Eroğlu, kalın bacak sorunu yaşayan kadınlara yaz öncesi baldırlarını inceltmek için acil çözüm isteyenlere botoks yaptırmalarını önerdi.

Hillary Clinton ile popüler olan baldır botoksunun, özellikle çok kalın bir baldır yapısına sahip olan, yazkış görsel sorun yaşayanlar için son derece kolay bir tedavi teşkil ettiğini kaydeden Op.Dr. Eroğlu, “Baldır botoksu kışın baldır kalınlığı nedeniyle çizme giymekte zorlananlar, yazın da etek giymekte veya açık ayakkabı kullanmakta güçlük çekenler için ideal bir çözüm. Botoks, baldırları hafif ve orta derecede geçici inceltmenin en kolay yoludur. Kasların kalın olan noktalarına alt bacağa estetik bir görünüm sağlayacak şekilde yapılan botoks enjeksiyonları ile kasın kontraksiyonu (kasılması) dolayısıyla da hacmi azalır. Bu sayede bacaklar yumuşak hatlara kavuşur ve erkeksi sert geometrik belirginliklerden kurtulur. Bu işlem 510 dakika sürer ve kişi sosyal yaşantısına hemen dönebilir. Bacaklar, kadınların en önem verdiği bölgelerden biri ve bacaklar için estetik uygulamalar günümüzde yüzden sonra 2.sırada tercih ediliyor. İdeal bacak şeklinde dizler ve ayak bileği baldırlardan belirgin bir şekilde ince olmalıdır. Bu ideal görüntüye sahip olmayan kadınlara, yakın zamana kadar ince bölgelerin kalınlaştırılması için Body Jet ile yağ enjeksiyonu; kalın bölgelerin inceltilmesi için 3D lazer Lipoliz uygulanıyordu. Son yıllarda inceltme işlemlerinde botoks uygulamaları sıkça tercih edilmeye başlandı. Baldır botoksu yaptırdıktan sonra iki hafta sıcak banyo ve saunaya girmek, sık egzersiz yapmak, ip atlamak, step ve merdiven çıkma benzeri hareketler önerilmiyor” açıklamalarında bulundu.

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