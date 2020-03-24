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Elde ve ayaklarda terlemelere dikkat

İHA

Dr. Ayfer Aydın, elde ve ayaklarda oluşan terlemelere dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Elde ve ayaklarda terlemelere dikkat

Dr. Ayfer Aydın, elde ve ayaklarda oluşan terlemelere dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.
Dermatoloji Uzmanı Dr. Ayfer Aydın, “Ellerde aşırı terleme: Ellerde terleme şikayeti olduğunda insanlarla el sıkışmak, tokalaşmak sorun haline gelir. Çoğu hasta yazı yazamadığından, uzun süren sınavlarda kağıt üzerine mendiller peçeteler koyarak yazı yazmaya çalıştıklarından ve hatta iş yaşamlarının çok ciddi etkilendiğinden şikayet ederler. Ayaklarda aşırı terleme: Hastalar daha çok ayakkabı giymekte zorluk, terlik ve ayakkabı içinde ayağın kayması ve sıklıkla kötü ayak kokusu yaptığından şikayet ederler. Ayaklarda Aşırı Terleme; Ayaklarda hep ıslaklık ve nem yaptığından Mantar enfeksiyonu gelişimi için zemin hazırlar. Hem ayak parmak aralarında hem de ayak tırnaklarda mantar enfeksiyonu kolaylıkla gelişir” dedi.
Koltuk altına aşırı terlemede hastalar daha çok kötü kokudan ve bu bölgeden su akar gibi terledikleri için terin kıyafetlerinden kötü bir ıslak leke görüntü oluşturmasından şikayet ettiklerini ifade eden Dr. Aydın, “Koltuk altı aşırı terlemesi olan çoğu hastam yanımda yedek kıyafet taşıyorum su gibi terliyorum ve kıyafetim özellikle öğlen saatlerinde su içinde kalıyor ve değiştirmek zorunda kalıyorum diye şikayet ederler. Terleyen kişilerin en çok rahatsız olduğu konulardan diğeri de terin kokmasıdır. Sosyal hayatı oldukça zorlaştıran bir durumdur. Kişiyi, toplum içinde sıkıntılı bir ruh haline sokar. Bu ruhsal bozukluğun yanında; Aşırı terleme bakterilerin ve mantar enfeksiyonlarının gelişmesi içinde zemin oluşturur” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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