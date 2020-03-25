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Burun kemiği problemine dikkat

İHA

Dr. Mehmet Akgün, burun kemiği problemine dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Burun kemiği problemine dikkat

Dr. Mehmet Akgün, burun kemiği problemine dikkat edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.
Medikal Estetik Hekimi Dr. Mehmet Akgün, "Çeşitli sebeplerle yaşı sebebiyle, sağlık sebebiyle yada ameliyat olmak istemeyen hastalara uygulanan işlemdir. Bu işlemde burun kemiğini gizlemek burun ucu düşüklüğünü gidermek yada varsa asimetriyi azaltmak gibi işlemler yapılır. Uyuşturucu krem kullanıldıktan sonra dolgu yapılmaya başlanır dolgu yapılmaya başlayınca kontrol tamamen hastada olur öyleki aralıklarla aynadan bakarak doktoru yönlendirebilir bu işlemler sayesinde uyuşturucu kullanıldığı için kişi neredeyse ağrı hissetmez bunu küçük dokunuşlar olarak algılar. Ameliyatsız burun estetiğinin en büyük avantajı kişinin işlem sırasında uyanık olup sürece müdahil olabilmesidir böylece ortaya çıkan sonucu doktor ile birlikte aşamalı olarak tamamlamış olur. Buda ameliyatsız burun estetiği olan kişinin isteğine en yakın sonucu almayı hızlı bir şekilde kolaylaştırır" dedi.
Yine radikal bir değişiklik aramayan ancak gülerken burun ucu düşüklüğü ve kanatların açılması gibi durumlardan rahatsız olan kişilere de küçük dozlarda botoks uygulaması yapılarak küçük bir işlemle düzelme sağlandığını ifade eden Dr. Akgün, "Elbette anatomik olarak yapılması imkansız olan burundan nefes almayı bozabilecek veya yüze uygun olmayan istekler durumunda doktorun müdahil olması gerekir. Bu tasarım kişinin burnunda istediği ve istemediği değişiklikleri doktorun anlamasını sağlar bu sayede hepsi birbirine benzemeyen burunlardan da sakınılmış olur. Bu işlemler sonrası kişi günlük hayatına hemen dönebilir ve günlük işlerini kolaylıkla takip edebilir. En iyi sonucu almak için bu işlemi bazen 12 hafta arayla olmak üzere 2 uygulama olarak yapılabilir" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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