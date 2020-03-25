Vatandaşların yoğun kullandıkları noktalara el dezenfekte solüsyonları yerleştirildi

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Aşkale Belediye Başkanlığı’nca Korona Virüs önlemleri altında ilçe merkezinde vatandaşların yoğun kullandıkları noktalara el dezenfekte solüsyonları kuruldu.

Konuyla alakalı bilgi veren Aşkale Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, “Tüm Dünyayı etkisine almış olan Korona virüse karşılık tüm imkanlarımızı seferber etmiş bulunmaktayız. Hemşerilerimizin ortak kullanım alanlarına el dezenfeksiyon solüyonları takarak her türlü önlemlerimizi alıyoruz. Kamu binaları girişlerine bankamatik yanlarına ve vatandaşlarımızın sık kullandıkları noktalara yerleştirdiğimiz Solüsyon istasyonları ile virüsle mücadelede ilçe halkımızın sağlığı için elimizden gelen her şeyi yapmaktayız” dedi.

İlçenin belirli noktalarına el dezenfekte solüsyonları yerleştirilmesi vatandaşında takdirini kazandı.

Öte yandan dezenfekte çalışmaları kapsamında ilçedeki tüm apartmanların ilaçlanması çalışmalarına devam edildiği belirtildi.

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