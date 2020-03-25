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(Görüntülü) ERZURUM Yaşamını yitiren er, toprağa verildi

DHA

(Görüntülü) ERZURUM Yaşamını yitiren er, toprağa verildi


Yaşamını yitiren er, toprağa verildi
HATAY'ın Altınözü ilçesinde vatani görevini yaptığı birliğinde kendi tüfeğinden çıkan kurşunla yaşamını yitiren Er Yusuf Duruk (24) memleketi Erzurum'da toprağa verildi. Duruk?un cenazesinde, koronavirüs salgınına karşı önlemler alındığı görüldü.
Altınözü ilçesinde vatani görevini yapan Yusuf Duruk, 23 Mart 2020 günü birliğinde nöbet tutarken kendi silahından çıkan kurşunla ağır yaralandı. Antakya Devlet Hastanesi?ne kaldırılan Yusuf Duruk, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Erzurumlu NevinKelami Duruk çiftinin iki erkek çocuğundan en büyüğü olan Yusuf Duruk'un cenazesi, memleketine getirildi. Yusuf Duruk için merkez Palandöken ilçesindeki Solakzade Camii'nde cenaze namazı kılındı. Namaz öncesi koronavirüs salgını nedeniyle belediye görevlileri, vatandaşların ellerine dezenfektan sıktı, cemaate maske dağıttı. Cenaze namazında sosyal mesafeyi korumak için şeritler çekilip, musalla taşı ve alan tamamen ilaçlandı. Görevliler yan yana gelen vatandaşları iki kol mesafe oluşturması için sık sık uyarılarda bulundu.
Elinde eldiven ve ağzında maske ile kardeşinin tabutuna sarılan Erdoğan Duruk, uzun süre gözyaşı döktü. Yakınları tarafından güçlükle tabuttan uzaklaştırılan Erdoğan Duruk, "Gitti Yusuf?um gitti, seni koruyamadım" dedi.
Cenaze namazının ardından Er Yusuf Duruk, götürüldüğü Abdurrahmangazi Mezarlığı'nda toprağa verildi. 
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Solakzade camii
-Musalla taşı ve alana şerit çekilmesi
-Cemaat için sihay-beyaz şerit çekilmesi
-Camiye gelenlerin ellerine dezenfekte 
-İlaçlama ekibinin musalla taşı ve alanı dezenfekte etmesi
-Cenaze aracının alana gelmesi
-Cenazenin askerler tarafından musalla taşına konması
-Askerin ağabeyinin tabuta sarılarak ağlaması
-Yakınlarının ağabeyiyi sakinleştirmeye çalışması
-İmamın vatandaşları sosyal mesafe konusunda uyarması
-Vatandaşların aradaki mesafeyi açması, görevlilerin ikazıDHA-Genel Türkiye-Erzurum
2020-03-25 15:44:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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