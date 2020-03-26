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Kırmızı ışık ihlali kazayı beraberinde getirdi

İHA

Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında kırmızı ışık ihlali yapan araç kamyonete çarptı. Kazada can kaybı yaşanmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Kırmızı ışık ihlali kazayı beraberinde getirdi

Erzurum’da meydana gelen trafik kazasında kırmızı ışık ihlali yapan araç kamyonete çarptı. Kazada can kaybı yaşanmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.
Edinilen bilgilere göre, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi güzergahından kent merkezine doğru ilerleyen hafif ticari araç, kırmızı ışık ihlali yaparak Atlama Kuleleri mevkiinden karşı şeride geçmeye çalışan kamyonete çarptı. Kaza anı kameralara saniye saniye yansıdı.
Kazada can kaybı yaşanmazken, her iki araçta da maddi hasar oluştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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