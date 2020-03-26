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Aşırı stres yapmak omurga ağrılarına sebep olabiliyor

İHA

Prof.Dr. Turan Uslu, aşırı stresin omurga ağrılarına sebep olduğunu söyledi.

Aşırı stres yapmak omurga ağrılarına sebep olabiliyor

Prof.Dr. Turan Uslu, aşırı stresin omurga ağrılarına sebep olduğunu söyledi.
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof.Dr. Turan Uslu, “Stres ve bel ağrısı arasında güçlü bir bağlantı vardır. Stres, stres hormonlarının salgılanmasına sebep olur. Stres hormonları ağrının algılanmasını arttırır. Stres hormonları kasların sertleşmesine sebep olur. Sertleşen kaslarda ağrılı spazmlar oluşur. Bel, sırt ve boyun kasları strese karşı oldukça hassastır. Kaslardaki gerginlik ve sertlik dokulara kan akışını azaltır. Azalmış kan akımı iyileşmeyi geciktirir. Yeterli dolaşım olmazsa dokulardan uzaklaşması gereken asidik ortam yeterince uzaklaştırılamaz. Metabolizma sonucu dokularda biriken ve yeterince atılamayan asit yapılı ürünler dokularda ağrı ve yorgunluğa sebep olur. Stresin bizzat kendini bel ağrısına yol açabilir. Yaşlanma, daha önce geçirilmiş fıtık, mesleki zorlanmalar, kireçlenmeler ve eski ameliyatlara bağlı bel problemi olanlarda stres durumu daha da olumsuz hale getirir. Önceden yatkınlığı olanlarda hafif bir kas gerginliği bile ciddi omurga (belboyunsırt) ağrılarına yol açar. Kireçlenmeler ya da daha önceki nedenlerden dolayı omurgada hareket kısıtlılığı olanlarda kas gerginlikleri sinirleri sıkıştırır ve siyatalji (bacak ağrısı), brakiyalji (omuz ve kol ağrısı) gibi belirtileri alevlendirir. Gergin bel kasları, bel ağrısını arttırır. Ve ağrı kaslardaki gerginliği artırır. Her şekilde ağrıbel ağrısıağrı arasında kısır bir döngü oluşur” dedi.
Eğer stres varsa omurganın en küçük zorlanmaları (ağırlık kaldırma, duruş bozuklukları, ani dönmeler, uzun süreli oturma, yorgunluk, uykusuzluk) tolere edemez hale geldiğini ifade eden Dr. Uslu, “Stres kasları sertleştirir ve zedelenmeye yatkın hale getirir. Stresi azaltmak; stresi azaltmak, gergin kasların sebep olduğu ya da artırdığı ağrıları azaltabilir. Stresin tedavisi ve yönetimi bel ağrıları ve diğer omurga ağrılarının tekrarlanmasını azaltabilir. Egzersiz: stres egzersiz yoluyla azaltılabilir. Aerobik egzersizler özellikle stresi azaltmada etkin bir egzersiz yöntemidir. Egzersiz strese sebep olan hormonların seviyesini azaltır ve vücudun doğal ağrı salgılanmasını sağlar. Germe egzersizleri sertleşmiş kasları esneterek stresi ve gerginliği azaltır. Yoga ve pilates gibi egzersizler kas gerginliklerini azaltmada etkindir. Gevşeme teknikleri; gevşeme teknikleri genel bir vücut rahatlığı sağlanması için yapılır. Kaslar gevşer, kan basıncı, kalp atım sayısı ve solunum sayısı azalır. Bu tablo stres hormonlarının sebep olduğu vücut değişikliklerinin tam tersidir. Çok sayıda gevşeme tekniği vardır, stresin nefes alıp vermeler, sıcak banyolar, masaj, sakin ve huzurlu bir ortamda dinlenme, dua etmek vücudun genel bir gevşemesini sağlayabilir. Birçok gevşeme tekniği son derece basittir, bazılarında ise bir eğiticiden yardım almak gerekebilir. Biofeedback: bu teknik bir cihaz yardımıyla kaslardaki gevşemeyi ölçmeye ve bunun hasta tarafından görülmesini daha sonra bu ölçünlerin değiştirilebilmesinin eğitilmesi esasına dayanır. Bu yolla kalp atımı sayısı, solunum sayısı, deri ısısı, kas gerginliği değiştirilebilir. Masaj kasları gevşetmede son derece etkin bir yöntemdir, hem kaslardaki gerginliği azaltır hem de dolaşımı artırır. Düzenli masaj omurganın tüm ağrılı problemlerinin tedavisinde mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Düzenli fiziksel egzersizler hem kas iskelet sağlığı için gereklidir, hem de stresin seviyesini azaltır. Ayrıca kardiyovasküler uyumu da arttırır” açıklamalarında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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