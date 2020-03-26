Ak Parti İl Yönetimi telekonferansla toplandı

'Ben neden böyle görünüyorum?'

AK Parti Erzurum İl Başkanlığı Yönetim Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz başkanlığında gerçekleştirilen İl Yönetim Kurulu toplantısı, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle telekonferans yöntemiyle yapıldı. Gündeme ilişkin konuların ele alındığı toplantıda İl Yönetim Kurulu süreçle ilgili olarak bilgilendirildi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZA YARDIMCI OLALIM

Telekonferans yöntemiyle yapılan toplantı sonrasında yazılı bir açıklama yapan Başkan Mehmet Emin Öz, korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere uyulması gereğinin önemine vurgu yaparak, “Biz de bu kapsamda toplantımızı mevcut imkanlar dahilinde bir araya gelmeden gerçekleştirdik. Bu vesileyle bir kez daha halkımızı COVID19 salgını nedeniyle dikkatli olmaya, devletimizin aldığı tedbirlere harfiyen uyarak sağlık çalışanlarımıza yardımcı olmaya davet ediyorum. Evde kaldığımız ve kurallara uyduğumuz sürece yaşamakta olduğumuz sıkıntılı sürecin kontrolü kolaylaşacak ve daha fazla can kaybı yaşanmadan sona erecektir” çağrısında bulundu.

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