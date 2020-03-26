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ESOB harekete geçti Fırat: Üç ay kira alınmasın

İHA

Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Rasim Fırat, Büyükşehir, ilçe belediyeleri ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne ait işyerlerinden üç ay süreyle kira alınmamasını istedi. Başkan Fırat, "Konuyla ilgili girişimlerde bulunduk. Umarım olumlu bir sonuç alırız" dedi.

ESOB harekete geçti Fırat: Üç ay kira alınmasın

Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Rasim Fırat, Büyükşehir, ilçe belediyeleri ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne ait işyerlerinden üç ay süreyle kira alınmamasını istedi. Başkan Fırat, “Konuyla ilgili girişimlerde bulunduk. Umarım olumlu bir sonuç alırız” dedi.
Korona Virüs sebebiyle onlarca meslek kolundaki esnaf ve sanatkâr faaliyetlerine ara verirken, diğer dallardaki esnaf da günü siftahsız kapatıyor. Elektrik, su, doğalgaz ve sosyal güvenlik primi gibi sabit ödemeleri devam eden esnafa bu süreçte nefes aldıracak düzenlemeler yapılması gerektiğini belirten ESOB Başkanı Rasim Fırat, bu noktada Büyükşehir, ilçe belediyeleri ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün uhdelerindeki işyerlerinden üç ay süreyle kira almamasını istedi.
BAŞVURUMUZU YAPTIK
Konuyla ilgili olarak tüm belediyeler ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne dilekçe ile müracaatta bulunduklarını kaydeden Başkan Fırat, “Korona Virüsle mücadele kapsamında işyerlerinin yüzde 80’i, 90’ı kapalı durumda. Zor bir süreç atlatan küçük esnafın zaruri harcamalarıyla birlikte üzerine binen kira yükü ayakta kalmasını güçlendiriyor. Bu anlamda Büyükşehir, ilçe belediyeleri ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden kendilerine ait işyerleri için üç ay süreyle kira almamalarını istiyoruz. Bununla ilgili olarak resmi başvuru da bulunduk. Umuyorum en kısa sürede olumlu bir sonuç alırız. Unutulmamalı ki esnafın rahatlatılması, piyasayı da rahatlatacaktır” dedi.
YAPILANDIRMA ŞART
Öte yandan esnafın biriken borçlarını ödeyebilmesi için yeni bir yapılandırmanın şart olduğunu vurgulayan Başkan Fırat, şöyle dedi. “Adeta ayakta kalma mücadelesi veren esnaf ve sanatkarımızın dayanma gücünü artıracak önlemlerin alınmasını istiyoruz. Esnafa yönelik hazırlanmasını talep ettiğimiz özel bir paket, başta esnafımız olmak üzere piyasada psikolojik ciddi bir rahatlama oluşturacaktır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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