Palandöken’de Koronavirüs ile topyekûn mücadele

Palandöken Belediyesi 26 mahallede bahar temizliği ve dezenfeksiyon çalışması yürütüyor.

Bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte Palandöken Belediyesi ekipleri kapsamlı bir temizlik çalışması başlattı. 26 mahallede yürütülen temizlik çalışmalarıyla Palandöken, daha steril hale getiriliyor.

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, ilçenin her noktasında temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları yürüttüklerini belirterek, Palandökenlilerin hijyenik ve çok daha sağlıklı bir ortamda yaşamlarını sürdürmeleri için mesai mefhumu gözetmeksizin, gece gündüz, özveri ve gayretle çalıştıklarını söyledi. Başkan Sunar, “İlçemizde 26 mahallemizde bahar temizliği çalışmalarımızı başlatmış bulunuyoruz. Karla mücadelede yürüttükleri çalışmalarla kış mevsiminde takdirleri üzerlerine toplayan ekiplerimiz, bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte aynı özveri ve gayretle temizlik çalışmalarını yürütüyor. İlçe sakinlerimize daha hijyenik ve sağlıklı bir ortam sunmak için mesai kavramı tanımaksızın çalışıyoruz.” diye konuştu

KIRSALDAKİ MAHALLELER DAHİL, İLÇENİN HER NOKTASINDA DEZENFEKSİYON

İlçede etkin bir şekilde yürütülen dezenfeksiyon çalışmalarına da dikkat toplayan Başkan Sunar, 15 farklı ekiple dezenfeksiyon işlemlerinin kırsaldaki mahalleler de dahil olmak üzere ilçenin her noktasında yürütüldüğünü kayda geçti. Başkan Sunar, “Öncelik olarak, vatandaşlarımızın yoğun olduğu sosyal alanlar, Okullar, Camiler, Spor tesisleri, duraklar, Park ve bahçelerde dezenfeksiyon işlemlerimize başladık ve ilçemizdeki bütün kamu alanlarını dezenfekte yaptık. Belli periyotlarda bu kamu alanlarında dezenfeksiyon işlemlerimiz devam edecek. Şimdi artık apartman apartman ekiplerimiz dolaşıyor, ilçemizin her bir noktasını dezenfeksiyon yapıyor. Büyük bir titizlik ve ciddiyet içerisinde insan sağlığını merkeze alarak gece gündüz çalışan personelime teşekkür ediyorum. Onlar ki örnek oldular.” diye konuştu.

