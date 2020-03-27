Erzurum'da 150 kişilik koronovirüsle mücedele timi



Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)ERZURUM Bükşehir Beldiyesi tarafından oluşturulan 150 kişilik koronavirüsle mücadele timi, kent merkezini baştan aşağı dezenfekte etti.

Dünyada hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede tüm imkanlarını seferber eden Erzurum Büyükşehir Belediyesi, dezenfekte ve temizlik çalışmalarına gece gündüz devam ediyor. İlçedeki kamusal alanların tamamını dezenfekte eden belediye ekipleri, bir yandan da cadde ve sokaklarda dezenfeksiyon çalışması yürütüyor. 150 kişiden oluşturulan koronovirüsle mücedele timi, kent merkezini baştan aşağı dezenfekte etti.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Tarımsal Hizmetler ile Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan temizlik timlerinin şehri önce dezenfektasyon karışımlı sabunla yıkadıktan sonra kamusal, ticari ve sosyal alanları ilaçladığını söyedi. Başkan Sekmen, "Hep birlikte kurallara uyalım ve zorunlu olmadıkça evlerimizden dışarı çıkmayalım. Unutmayalım, korona virüs alacağımız tedbirlerden güçlü değildir. Tedbirleri ne kadar sıkı tutarsak, tehdit o kadar zayıflar. Koronavirüsle mücadelede sağlık çalışanlarımız kadar etken olmak istiyoruz. Bu mücadeleyi el ele verip yeneceğiz" diye konuştu.FOTOĞRAF

DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

2020-03-27 11:10:47



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