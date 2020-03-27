Hamilelikte en sık rastlanan 3 şikayet

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Hamilelikte en sık rastlanan 3 şikayet

İHA

Op. Dr. Özge Çiçek Özek, hamilelikte en sık görülen 3 şikayet konusunda önemli bilgiler verdi.

Hamilelikte en sık rastlanan 3 şikayet

Op. Dr. Özge Çiçek Özek, hamilelikte en sık görülen 3 şikayet konusunda önemli bilgiler verdi.
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr. Özge Çiçek Özek, “Hamilelikte pek çok rahatsızlık da kendini göstermeye başlıyor. Kadınları her yönüyle etkileyen bu özel dönemde bazı şikayetler var ki kadınları oldukça zorluyor” dedi.
Dr. Özek, 3 şikayeti şöyle sıraladı:
“Bulantı: Gebelikte mide bulantısı en oldukça sık görülen şikayetlerin başında gelir. Hamileliğin başlarında (ilk aylarda) yüksek oranda kendini gösteren bir şikayettir. Hamileliğe bağlı olarak artan hormonlar nedeniyle mide bulantısı meydana gelir. BHCG hormonundaki artışla mide bulantısı arasındaki ilişki vardır. Çoğul gebeliklerde BHCG hormonu daha çok arttığı için bulantı ve kusma da daha fazla görülür. BHCG hormonunun azalmaya başladığı 3. ayın bitiminden sonra hamilelerde bulantı şikayeti de azalmaya başlar. Ayrıca gebelikte midenin asit salgılamasındaki artış, kokulara karşı hassasiyetin fazlalaşması, yorgunluk, halsizlik, stres, duygusallık gibi... faktörler de bulantının oluşmasını tetikler. Mide bulantıları gebelikten gebeliğe değişir. Bazı hamilelerde daha geç oluşmaya başlayabilir. Ancak gebeliğin genellikle 5'inci ve 6'ıncı haftalarında mide bulantıları başlar. Mide bulantıları çoğunlukla gebeliğin 3'üncü ayı bittikten sonra hafifler ve sona erer. Oldukça nadiren daha uzun sürer,hatta doğuma kadarda sürebilir. Gebelerin %10'unda bulantıkusma şikayetleri hamileliğin sonuna kadar sürebilir. Bazı gebelerde de mide bulantısı ve kusma hiç gerçekleşmeyebilir. Bu durumda endişelenmeye gerek yoktur. Mide bulantısı ile başa çıkmak için; Hafif, az yağlı ya da yağsız yiyecekler tüketilmelidir. Midede şişkinlik oluşturan yiyecekler ve içeceklerden uzak durulmalıdır. Sabah uyandıktan sonra tuzlu çubuk kraker, leblebi veya bisküvi yemek ve ayağa kalkmadan bir 1015 dakika beklemek sabah mide bulantılarını önlemeye yardımcı olur. Haşlanmış patates de mide bulantısına çözüm olabilir. Yine peynir, yoğurt tüketmekte mide bulantısına iyi gelebilir.
Baş Dönmesi: Gebelikte baş dönmesi de karşılaşılan sık sorunlardan biridir. Hamile bir bayanda sersemlik hissi ya da baş dönmesinin bilinen veya kuşkulanılan pek çok nedeni olabilir.1'inci 3 aylık dönemde hızla genişleyen dolaşım sistemini, var olan kan hacminin yeterli derecede doldurmaması baş dönmesinin sebebi olabilir. Ayrıca 2'inci 3 ayda genişleyen rahmin anne adayının kan damarlarının üzerine basınç yapar bu durum sonucunda da baş dönmesi meydana gelebilir. Baş dönmesi yatarken ya da otururken her kalkışta oluşabilir. Bu duruma Postural Hipotansiyon yani durumsal kan basıncı düşüklüğü denir. Kan basıncının hızla düşmesiyle birlikte birdenbire beyine daha az kan gitmesi nedeniyle meydana gelir. Bu sorunun çözümü ise; Her zaman ani hareketle değil yavaş yavaş ayağa kalkmaktır. Kan şekerinde düşmede baş dönmesi yapabilir. Kan şekerinin düşmesinin nedeni genellikle uzun süre aç kalmaktır. Bu durumdan her yemekte kan şeker düzeyinizi korumaya yardımcı olacak proteinler alarak ya da sık ve azar azar yemek yiyerek, öğünler arasında alıştırarak tüketerek kendinizi koruyabilirsiniz. Gerekli durumda kan şeker düzeyinizi hızla yükseltebilmek için 1 kutu meyve suyu ya da 12 meyveyi yanınızda olsun. Baş dönmesi sorunu yaşan gebelerin gün içinde kendisini çok fazla yormaması, çok fazla ve ani hareket etmemesi gerekir. Ayrıca çok fazla ayakta kalmamasında da fayda vardır. Kansızlık problemi de gebelikte baş dönmelerine ve gözde kararmaya yol açar. Ayrıca az su içmek (vücut susuz kalıyor),sürekli sırt üstü uyumak, fazla egzersiz yapmak da baş dönmelerine ve göz kararmalarına neden olur. Annenin gebelik sürecinin ilerlemesiyle birlikte rahmi de büyümeye başlar. Büyüyen rahim annedeki kan damarlarına baskı meydana getirir. Bu baskı nedeniyle de baş dönmeleri oluşur. Bunun için uyurken sol tarafına doğru uyumak ya da uzanmak bu baskıyı azaltacak ve anne adayını rahatlatacaktır. Mecbur kalmadıkça sırt üstü uyumamak faydalı olacaktır. Eğer hamilelerdeki baş dönmeleri çok sık ve şiddetli oluyorsa bir uzmana görünmesi gerekir. Hatta bu semptomlara bir de sık yaşanan bayılma durumları da eşlik ediyorsa mutlaka doktora başvurulmalıdır. Çünkü gebelikte baş dönmesi ve baygınlık başka bir rahatsızlığın belirtisi de olabilir.
Bel, Sırt ve Bacak Ağrıları: Hamileliğin ilerleyen zamanlarında artan beden ağırlığı, uterus ve fetusun ağırlığı, çoğalan sıvı oranları sonucunda yerçekimine karşı koymak isteyen omurgada bazı pozisyon değişiklikleri oluşur. Ağrılar özellikle bel ve sırt bölgesinde meydana gelir. Bunun sebebi bel sırt omurlarına içe dönük bir eğim verilmesidir. Ağrının başlıca sebebi omurga çevresindeki kasların bu duruşu sağlayabilmek adına uzun süreli kasılı (spazm)kalmalarıdır. Şikayetleri azaltmak amacıyla Omuzlar dik olacak şekilde durmak ya da oturmak, otururken bel bölgelerinin arkasına uygun büyüklükte bir yastığı yerleştirmek, ortopedik ve yüksek topuklu olmayan uygun ayakkabı giymek ve yattıkları yatağın nispeten sert ve ortopedik olması bu ağrıları azaltır. Bu ağrılar dayanılmayacak duruma geldiyse mutlaka bir uzmana danışılmasında fayda vardır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Üniversite mezunu bilişimci kuaför
YEREL HABERLER Üniversite mezunu bilişimci kuaför
Hava kirliliği alerjik hastalıkları etkiler mi?
YEREL HABERLER Hava kirliliği alerjik hastalıkları etkiler mi?
Tarağınızı kimseyle paylaşmayın
YEREL HABERLER Tarağınızı kimseyle paylaşmayın
Erzurum'da 150 kişilik koronovirüsle mücedele timi
YEREL HABERLER Erzurum'da 150 kişilik koronovirüsle mücedele timi
İlerleyen yaş cilt problemlerine sebep oluyor
YEREL HABERLER İlerleyen yaş cilt problemlerine sebep oluyor
Diş kırıkları kaderiniz olmasın
YEREL HABERLER Diş kırıkları kaderiniz olmasın
Diş ağrısı psikolojiyi bozuyor
YEREL HABERLER Diş ağrısı psikolojiyi bozuyor
ETÜ’de eğitime online olarak devam ediliyor
YEREL HABERLER ETÜ’de eğitime online olarak devam ediliyor
Açılışı henüz yapılmayan Erzurum Şehir Hastanesi korona virüs için teyakkuzda Türkiye’nin ilk hilal teması barındıran şehir hastanesi hizmete başlayacağı günü bekliyor
YEREL HABERLER Açılışı henüz yapılmayan Erzurum Şehir Hastanesi ...
Erzurumlu sanatçıdan besteli ‘Evde Kal’ çağrısı
YEREL HABERLER Erzurumlu sanatçıdan besteli ‘Evde Kal’ çağrısı
Palandöken’de Koronavirüs ile topyekûn mücadele
YEREL HABERLER Palandöken’de Koronavirüs ile topyekûn mücadele
ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik: “KGF desteğinin artırılması reel sektörü rahatlatacak”
YEREL HABERLER ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik: “KGF desteğinin ...
(Görüntülü) ERZURUM Vali Memiş, görüntülü konuştuğu vatandaşlardan evden çıkmamalarını istedi
YEREL HABERLER (Görüntülü) ERZURUM Vali Memiş, görüntülü konuştuğu ...
ESOB harekete geçti Fırat: Üç ay kira alınmasın
YEREL HABERLER ESOB harekete geçti Fırat: Üç ay kira alınmasın
Atatürk Üniversitesi’nde uzaktan eğitim tüm hızıyla devam ediyor
YEREL HABERLER Atatürk Üniversitesi’nde uzaktan eğitim tüm hızıyla ...
Vali Memiş, sokağa çıkamayan vatandaşlarla görüntülü konuştu
YEREL HABERLER Vali Memiş, sokağa çıkamayan vatandaşlarla görüntülü ...
Vali Memiş, görüntülü konuştuğu vatandaşlardan evden çıkmamalarını istedi
YEREL HABERLER Vali Memiş, görüntülü konuştuğu vatandaşlardan evden ...
Aziziye’de ilaçlanmadık yer kalmayacak Başkan Orhan: “Tüm çalışanlarımızla koronaya odaklandık”
YEREL HABERLER Aziziye’de ilaçlanmadık yer kalmayacak Başkan Orhan: ...
Ağrı, Kars ve Iğdır’da meydana gelen trafik kazaları kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Ağrı, Kars ve Iğdır’da meydana gelen trafik kazaları ...
Kadınların kabusu; tekrarlayan gebelik kayıpları
YEREL HABERLER Kadınların kabusu; tekrarlayan gebelik kayıpları
Korona virüsün yaşlılara psikolojik etkilerine dikkat
YEREL HABERLER Korona virüsün yaşlılara psikolojik etkilerine dikkat
Psikolog Yahşi: “Sosyal izolasyon toplumsal sorumluluktur”
YEREL HABERLER Psikolog Yahşi: “Sosyal izolasyon toplumsal ...
Arslantaş: “Vox10 markası trend oldu”
YEREL HABERLER Arslantaş: “Vox10 markası trend oldu”
Yanak estetiği ile Hollywood yüzü
YEREL HABERLER Yanak estetiği ile Hollywood yüzü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X