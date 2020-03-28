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Horasan’da Mart kapıdan baktırdı

İHA

Erzurum'un Horasan ilçesi Kadıcelal Mahallesine bağlı Çayanyurdu mezrasının yolu kar yağışı nedeniyle kapanınca belediye ekipleri harekete geçti. Kar kalınlığının iş makinalarının boyunu aştığı Poslu baba dağı mevkiinde ekipler yolu ulaşıma açabilmek için yoğun çaba sarf etti. Ekiplerin bu zorlu mesaisinin ardından yol ulaşıma açıldı.

Horasan’da Mart kapıdan baktırdı

Erzurum’un Horasan ilçesi Kadıcelal Mahallesine bağlı Çayanyurdu mezrasının yolu kar yağışı nedeniyle kapanınca belediye ekipleri harekete geçti. Kar kalınlığının iş makinalarının boyunu aştığı Poslu baba dağı mevkiinde ekipler yolu ulaşıma açabilmek için yoğun çaba sarf etti. Ekiplerin bu zorlu mesaisinin ardından yol ulaşıma açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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