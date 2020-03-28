Horasan’da Mart kapıdan baktırdı

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Erzurum’un Horasan ilçesi Kadıcelal Mahallesine bağlı Çayanyurdu mezrasının yolu kar yağışı nedeniyle kapanınca belediye ekipleri harekete geçti. Kar kalınlığının iş makinalarının boyunu aştığı Poslu baba dağı mevkiinde ekipler yolu ulaşıma açabilmek için yoğun çaba sarf etti. Ekiplerin bu zorlu mesaisinin ardından yol ulaşıma açıldı.

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