Vefa Sosyal Destek grubundan Kıbrıs gazisine doğum günü sürprizi



Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)ERZURUM Vefa Sosyal Destek Grubu, 66 yaşına giren Kıbrıs gazisi 5 çocuk, 9 torun sahibi Fuat Sucu'ya doğum günü sürprizi yaptı. İlk defa doğum günü kutlandığını söyleyen Sucu, görüntülü görüşme yaptığı Vali Okay Memiş'e teşekkür etti.

Erzurum Valiliği koordinesinde koronavirüs tedbirleri sebebiyle sokağa çıkması yasaklanan 65 yaş ve üstü vatandaşlara yardım etmek için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde 'Vefa Sosyal Destek Grubu' oluşturuldu. Kent merkezi ve ilçelerde yaşlı vatandaşlara yardımcı olan destek grubu, Palandöken ilçesinde yaşayan Kıbrıs gazisi Fuat Sucu'ya doğum günü kutlaması yaptı. Erzurum Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, vefa sosyal destek grubu görevlisi Mehmet Polat ile birlikte Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi 77'nci sokak, Şenbayraklar Sitesi´nde yaşayan gazi Fuat Sucu'nun evine gitti. Gazi Sucu, yüzlerinde maske, ellerinde pasta ile kapısını çalan misafirlerini karşıladı.

Yeni yaşına giren Sucu'ya maske takan Müdür Cemil İlbaş, Mehmet Polat'la birlikte doğum günü pastasını hazırladı. Pastanın üzerine konulan mumların yakıldığı sırada Vali Okay Memiş, Fuat Sucu'yla görüntülü görüşme yaparak doğum gününü kutladı. Sucu'ya evde kalmasını tavsiye eden Vali Memiş, şunları söyledi:

"Ülkemizde olduğu gibi bütün dünyada koronavirüs ile ilgili kriz yaşanıyor. Biz devlet olarak bütün tedbirlerimiz aldık, yeni tedbirler almaya devam ediyoruz. 65 yaş üstü sizler gibi, büyüklerimizin evde kalmalarını istiyoruz. Neden istiyoruz? Virüse karşı daha dikkatli ve duyarlı olmak için. Siz de bu kurala uyduğunuz için teşekkür ediyoruz. Doğum gününüz olduğunu haber aldık. Böyle bir sürpriz yapalım dedik. Allah nice seneler sağlıkla birlikte nasip etsin. Bizler kamu görevlileri olarak gazilerimiz, şehitlerimize layık olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Kıbrıs Barış Harekatı´nda görev aldığını söyleyen Fuat Sucu, 66 yaşına girdiğini belirtti. İlk defa doğum gününün kutlandığını ifade eden Sucu, 10 günden beri evden dışarı çıkmadığını bildirdi. Sucu, sürpriz doğum günü sebebiyle Vali Memiş'e teşekkür etti. Fuat Sucu ile birlikte doğum günü pastası üzerindeki mumları sağlık sebebiyle üflemek yerine elleriyle söndüren Cemil İlbaş, vefa destek grubu olarak yaşlıların evlerine hizmetleri götürdüklerini belirtti. Vatan için bedel ödemiş canlarını ortaya koymuş şehit ve gazilerin çok değerli olduğunu söyleyen İlbaş, "Değerli büyüğümüz Kıbrıs gazimiz Fuat amcayı ziyaret edip, sayın valimizin talimatlarıyla doğum günü kutladık ve pasta kestik" diye konuştu.

Doğum günü pastasını kesen Fuat Sucu, yeni yaşını eşi Nuran Sucu (57) ile birlikte kutladı ve kucağına aldığı torunlarını sevdi.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2020-03-29 08:50:45



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.