Oral Et’ten sağlık çalışanlarına anlamlı kampanya

Korona virüsle mücadelede önemli rol oynayan sağlık çalışanları ve kolluk kuvvetlerine bir destek de Oral Et Entegre A.Ş.’den geldi. Sağlık çalışanları kimlik kartlarını göstererek yüzde 5 indirimden faydalanabilecek.

Sağlık çalışanları ve kolluk kuvvetleri korona virüsle mücadele kapsamında gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyorlar. Erzurum’un önemli gıda zincirlerinden Oral Et, sağlık çalışanları ve kolluk kuvvetleri mensuplarına alışverişlerinde yüzde 5 indirim kampanyası başlattı. Kampanyadan yararlanmak isteyenlerin kimlik kartlarını göstermeleri yeterli olacak.

Bu zor günlerde imkanlar ölçüsünde sağlık personeline destek olmak istediklerini belirten Oral Et Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, “ Tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz salgın hastalıkla savaş halinde. Bu savaşta en ön saflarda mücadele eden sağlık personeline müteşekkiriz. Onlar tıpkı güvenlik güçlerimiz gibi hayatları pahasına bizleri bu beladan kurtarmaya çalışıyorlar. Biz de Oral Et olarak sağlık personelinin yanında olduğumuzu göstermek için uygulama başlattık. Ben tekrar fedakar sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.

