Erzurumlu sanatçı 'evde kalın' çağrısı yaptı

Çin’de ortaya çıkan ve Türkiye’ye kadar ulaşan kovid19 salgını türkülere konu olmaya devam ediyor. Birçok sanatçının bestelerine konu olan korona virüs, Erzurumlu sanatçı Fikret Şimşek’in de kalemine yansıdı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs için yazılan bestelere bir yenisi daha eklendi. Erzurumlu sanatçı Fikret Şimşek de bestelediği türkü ile korona virüsüne karşı ‘evde kal’ çağrısı yaptı. Söylediği türkü ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısının dinlenmesini isteyen Şimşek, sağlıklı bir yaşam için evde kal mesajı verdi. Şimşek, virüse karşı alınması gereken tedbirleri ve neler yapılması gerektiğini söylediği türküyle anlattı. Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede büyük beğeni topladı.

Şimşek’in korona virüs için bestelediği türkünün mısraları ise şöyle:

Türkiyem ver el ele

Cumhurbaşkanı dinle

Sağlık sıhhatin için

Evden çıkma evde kal

Çıkanı virüs yakar

Adama çelme takar

Evin tadını çıkar

Evden çıkma evde kal

Olmasın fazla hüzün

Yakma ateşin özün

Devletim vermiş izin

Evden çıkma evde kal

Çıkanı virüs yakar

Adama çelme takar

Evin tadını çıkar

Evden çıkma evde kal

Erdal’ın sözüm için

Öz kendi özün için

Güzellik bizim için

Evden çıkma evde kal

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.