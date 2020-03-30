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Erzurumlu sanatçı 'evde kalın' çağrısı yaptı

İHA

Çin'de ortaya çıkan ve Türkiye'ye kadar ulaşan kovid19 salgını türkülere konu olmaya devam ediyor. Birçok sanatçının bestelerine konu olan korona virüs, Erzurumlu sanatçı Fikret Şimşek'in de kalemine yansıdı.

Erzurumlu sanatçı 'evde kalın' çağrısı yaptı

Çin’de ortaya çıkan ve Türkiye’ye kadar ulaşan kovid19 salgını türkülere konu olmaya devam ediyor. Birçok sanatçının bestelerine konu olan korona virüs, Erzurumlu sanatçı Fikret Şimşek’in de kalemine yansıdı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs için yazılan bestelere bir yenisi daha eklendi. Erzurumlu sanatçı Fikret Şimşek de bestelediği türkü ile korona virüsüne karşı ‘evde kal’ çağrısı yaptı. Söylediği türkü ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısının dinlenmesini isteyen Şimşek, sağlıklı bir yaşam için evde kal mesajı verdi. Şimşek, virüse karşı alınması gereken tedbirleri ve neler yapılması gerektiğini söylediği türküyle anlattı. Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede büyük beğeni topladı.
Şimşek’in korona virüs için bestelediği türkünün mısraları ise şöyle:
Türkiyem ver el ele
Cumhurbaşkanı dinle
Sağlık sıhhatin için
Evden çıkma evde kal
Çıkanı virüs yakar
Adama çelme takar
Evin tadını çıkar
Evden çıkma evde kal
Olmasın fazla hüzün
Yakma ateşin özün
Devletim vermiş izin
Evden çıkma evde kal
Çıkanı virüs yakar
Adama çelme takar
Evin tadını çıkar
Evden çıkma evde kal
Erdal’ın sözüm için
Öz kendi özün için
Güzellik bizim için
Evden çıkma evde kal

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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