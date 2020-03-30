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Yüz estetiğinde ''endoskopi'' avantajı

İHA

Doç.Dr. Karaca Başaran, yüz estetiğinde kullanılan endoskopi yöntemi hakkında bilgi verdi.

Yüz estetiğinde ''endoskopi'' avantajı

Doç.Dr. Karaca Başaran, yüz estetiğinde kullanılan endoskopi yöntemi hakkında bilgi verdi.
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrah Doç. Dr. Karaca Başaran, “Genel cerrahide kullanılan laparoskopik teknikler, artık estetik yüz cerrahisinde de çok popüler. Günümüzde artık hastalar, tüm estetik işlemlerde mümkün olan en az izle veya izsiz yapılan teknikleri tercih etmekte. Endoskopik yüz estetiği de, bu noktada hastaların imdadına yetişmekte. Endoskopik yüz germe, henüz “tam yüz gençleştirme” gerektirmeyen, yaşlanmanın erken belirtilerini gösteren hastalarda çok etkili sonuçları olan, çok az ve gizlenen bir kesiyle cerrahi prosedür olması nedeniyle popüler bir tekniktir. Bu teknik, daha az deri sarkıklığı veya gevşekliği olan, alt yüz ve boyun bölgesinde herhangi bir problemi olmayan hasta için tek başına mükemmel bir seçenek olarak göze çarpıyor. Endoskopik yüz germe ameliyatında saçlı deri ve şakak bölgesinde ve bazen ağız içinde az sayıda, küçük görünmeyen kesiler yapılmakta. Yanaklardaki sarkan dokular bir endoskop (ışık kaynaklı küçük bir kamera) ve özel aletler yardımı ile yükseltilmekte ve yüz görünebilir herhangi iz yaratmadan neden yenilenir, gençleştirilir. Eğer derinizde belirgin sarkma,ve boynunuzda fazla yağ veya deri varsa bu teknik kombine kullanılabilir. Yani; alın, kaşlar ve orta yüz endoskopik teknikle toparlanırken, boyun ve cene hattı geleneksel yüz gençleştirme teknikleriyle düzeltilebilir” dedi.
Dr. Başaran, endoskopik yüz germenin etkili olan özellikleri şu şekilde sıraladı:
“Alt göz kapağından ağız köşesine kadar olan alanda sarkması olanlarda, burun deliklerinden ağzın köşesine uzanan (nasolabiyal) derin katlantısı olanlarda, aşağı sarkmaya başlamış gülüşü olanlarda.”
Endoskopik yüz germenin yer çekimini azaltmaya yönelik hafif bir dokunuş gibi düşünülebildiğini ifade eden Dr. Başaran, “Yer çekiminin zamanla aşağı çektiği yüz dikey olarak yukarı kaldırılır. İşlem diğer yüz germe işlemlerinden daha az basittir, tam yüz germeye ihtiyaç duymadan doğal, daha genç bir görünüm kazandırır. Buna karşın, kamera sistemli olan bu teknikte, cerrahın, bu işi yapabilmesi için özel bir eğitim alıp, tecrübe kazanması gerekmektedir. Endoskopik yüz germenin en önemli avantajı hastada hiç veya çok az yara izi oluşturmasıdır. Endoskopik yüz germe sırasında endoskop (çok küçük bir kamera) bir insizyondan ve cerrahi alet bir diğer insizyondan yerleştirilir. Dr. Başaran televizyon ekranındaki görüntü aracılığı hem kamera hem de cerrahi aleti kontrol eder ve deri altındaki dokuyu modifiye edebilir. Endoskopik yüz germe, geleneksel yüz germe kadar dinamik olmasa da alın ve yanakta geleneksel yüz germe ile elde edilmesi daha zor olan yararlar sağlar” açıklamalarında bulundu.

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