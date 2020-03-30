Oltu’da Vefa Destek toplantısı yapıldı

Erzurum’un Oltu İlçesi’nde Korana virüs salgınının kontrol altında tutulabilmesi için alınacak tedbirleri görüşmek üzere Kaymakamlık konferans salonunda ‘‘Koranavirüs önlemleri’’ konulu Vefa Destek Hattı toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakam Şenol Turan’ın başkanlığındaki toplantıya; İlçe Garnizon Komutanı Vekili Lütfi Sürücü, Belediye Başkan Vekili Temel Demir, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Bülent Yiğit, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Ethem Gökboğa, İlçe Yazı İşleri Müdürü Vekili Arzu Çiçek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Zengin, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Vekili Temel Aslan, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Halil İbrahim Güngör, Komiser Mücahit Kıroğlu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Sefa Özmen ile Belediye Zabıta Müdürü Adem Aslan katıldı.

Toplantıda Korana virüs (Covid19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla, ilçe merkez ve mahallelerinde alınması gereken önlemlerin büyük bir özveri ve itina ile alınması gerektiğine dair genel bir değerlendirme yapıldı. Kurum çalışanlarının konu hakkında bilgilendirilmesi, vatandaşlarla olan ilişkilerde korku ve paniğe mahal vermeden virüs hakkında bilgilendirme yapılarak huzur ve güven ortamının sağlanması gerektiğine ilişkin konular değerlendirilerek bir takım kararlar alındı.

Kaymakam Şenol Turan’ın toplantıyla ilgili genel bir değerlendirme yaptı. Kaymakam Turan Korona virüs tedbirleri kapsamında kurum amirlerimizle bir araya geldik daha önce almış olunan kararları gözden geçirdik bunlar Esnek kamu çalışma sistemi bunun la birlikte kurmuş olduğumuz vefa destek hattı aksaklıklarla ilişkin öneriler çözüm yollarına ilişkin bir beyin fırtınası yaptık oldukça faydalı oldu kurduğumuz sistemler yavaş yavaş oturmaya başladı tabi bu sadece ilçemiz ve Türkiye’mizi ilgilendiren bir durum değil bütün Dünyanın mücadele ettiği büyük bir sorun büyük bir salgın tehlikeli bir pandemi ama bilinç düzeyi gün geçtikçe artıyor ben ümit ediyorum ki çok kısa bir zaman içerisinde hep birlikte bu işin üstesinden geleceğiz bu illetle mücadelemizde başarılı olacağız bütün vatandaşlarımıza büyük bir sorumluluk düştüğünü ifade etmek istiyorum mümkünse zorunlu olmadıkça sokağa çıkasınlar evde kalsınlar market alışverişlerinde çocuklarıyla gitmesinler yaşamsal olmayan ihtiyaçlarını ötelesinler kısa bir süre sonra hayatın olağan akışına döndüğünü göreceğiz Oltu İlçemizde üç vatandaşımızda vaka tesbit edilmiştir. Vakalarımızdan birisi İlçe merkezinde ikamet etmiş olduğu aparmanın tamamını bu illete bulaşmış olabileceğini düşünülerek 14 günlük karantina sürecinde karantina altına aldık diğer iki vatandaşımız Erzurum il merkezindeki Hastanelerde tedavi görmektedir’’ diye konuştu.

Toplantıda katılımcılar virüs mesafesi göz önünde bulundurularak oturdular.

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