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Erzurum Valisi Okay Memiş: “Virüsle mücadeleyi adeta terörle mücadele gibi değerlendiriyoruz” “Erzurum’da virüsten ölen vakamız yok” “Cumhuriyet Caddesi'nde araç parkını yasakladık” “Uçaklara 8 bin 500 talep bulunuyor”

İHA

Erzurum Valisi Okay Memiş: “Virüsle mücadeleyi adeta terörle mücadele gibi değerlendiriyoruz” “Erzurum’da virüsten ölen vakamız yok” “Cumhuriyet Caddesi'nde araç parkını yasakladık” “Uçaklara 8 bin 500 talep bulunuyor”

Erzurum Valisi Okay Memiş, korona virüsü terörle mücadele eder gibi değerlendirdiklerini ve Erzurum’da korona virüsten herhangi bir vefat yaşanmadığını, sadece bir sosyal medya söylentisi olduğunu söyledi. Memiş ayrıca, bölgedeki illerle birlikte uçak seferlerine 8 bin 500 talebin olduğunu açıkladı.
Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Erzurum’da Vali Okay Memiş başkanlığında pandemi toplantısı gerçekleştirildi. Yapılan toplantıda; Cumhuriyet Caddesi'nin araç parkına kapatılması ve ekstra dezenfekte edilmesi kararı alınırken, elektrik ve doğalgaz faturalarının ertelenmesi konusunda ve esnafın kredi borçlarının ertelenmesi konusunda ise tavsiye kararı alınarak Ankara ile görüşülmesi kararları alındı.
Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Vali Memiş, korona virüsü ile mücadeleyi adeta terörle mücadele gibi değerlendirerek mücadele ettiklerini ifade ederek, “Ülkemizde korona virüs ile ilgili ciddi bir mücadele var. Bizler de alınan kararları uyguluyoruz. Mücadelemizi adeta bir milli mücadele gibi değerlendiriyoruz. Adeta terörle mücadele gibi değerlendiriyoruz. Virüs maalesef öldürücü bir gerçek şakası yok. Şu ana kadar ciddi tedbirler aldık, bu tedbirlere vatandaşlarımızın uyması en büyük temennimiz. Vatandaşlarımızın kalabalık şekilde bulunduğu ortamlara ilişkin tedbirler aldık. Ben bizzat ilin valisi olarak almış olduğumuz bu kararları kendim kontrol ediyorum” dedi.
Cumhuriyet Caddesi'ndeki kalabalığı azaltmak için araç parkını yasakladıklarını kaydeden Memiş, “Bazen Cumhuriyet Caddesi'nde o kadar yoğun bir kalabalık oluyor ki şaşırıyorum. Gençler, delikanlılar Cumhuriyet Caddesi'ndeler sürekli olarak. Orada market yok, çok fazla alışveriş yapmayı gerektirecek yer de yok. Buna rağmen ciddi bir yoğunluk olduğunu görüyoruz. Şimdi ilk olarak aldığımız kararlardan birisi Cumhuriyet Caddesi'nde araç parkı yasağı olmasına karar verdik” şeklinde konuştu.
Erzurum’daki uçak seferlerine 8 bin 500 talep olduğunu açıklayan Memiş, “Çevremizdeki tüm illere uçuş yasağı geldi. Talepler Erzurum’a yönlendirildi bundan sonra seferler buradan yapılacak. Eğer birinci derecede yakınınız vefat etmediyse otobüsle seyahat etmeniz mümkün değil. Şu anda Erzurum’daki uçaklara 8 bin 500 kişilik talep var. Diğer illerin katılmasıyla birlikte bu çok ciddi bir talep yani bütün çevredeki iller uçuşlarını buradan yapacak” ifadelerini kullandı.
Vali Okay Memiş, elektrik ve doğalgaz faturaları hakkında da birkaç tavsiye kararı aldıklarını belirterek, “Aldığımız başka kararlarda var. Elektrik ve doğalgaz faturalarını ertelemek için tavsiye kararı aldık bunu Ankara’ya ileteceğiz. İstanbul’da olduğu gibi taksiciler için bir kısıtlamaya gideceğiz. Esnaf kredilerinin de ertelenmesi konusunda bir tavsiye kararımız olacak. Vefa çalışma gruplarımız var. Ayrıca şu ana kadar 5 bin 806 çağrı alıp bunların tamamını karşıladık” dedi.
Vali Okay Memiş, Erzurum özelinde sokağa çıkma yasağının söz konusu olmadığını ve il sınırları içerisinde virüsten ölen vakanın bulunmadığını ifade ederek, “Eğer alınan bunca tedbire rağmen vaka sayıları artarsa sokağa çıkma yasağı ile ilgili kararı tabi ki bakanlığımız karar verecek. Erzurum özelinde böyle bir husus söz konusu değil. Erzurum’da şu anda iyi durumdayız bu işi yönetebiliyoruz. Erzurum’da bugüne kadar karantinaya alınmış herhangi bir yerleşim yeri yok. İhtiyaç olursa bu kararı uygulayabiliriz. Yine Erzurum’da korana virüsten ölen herhangi bir vakamız da bulunmuyor” açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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