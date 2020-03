Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Valilik salonunda Erzurum Valisi Okay Memiş başkanlığında düzenlenen "Pandemi Eylem Toplantısı"na katıldı.

Şehrin mülki, idari ve yargı erkânının yer aldığı toplantıya ayrıca Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fuat Gündoğdu ile Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Albayrak da katılım sağladı.

Vali Okay Memiş: “Koronavirüsle İlgili Ciddi Bir Mücadele Yürütülüyor”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde atılan adımları kararlılıkla uyguladıklarını belirten Erzurum Valisi Okay Memiş: "Her gün yeni bir genelge ve talimatlarla toplumun genelini ilgilendiren kararla karşı kaşıya kalıyoruz. Bunu adeta 'Milli Mücadele' ve 'Terörle Mücadele' gibi değerlendirmek lazım. Virüs de öldürücü bir gerçek ve işin şakası yok" dedi.

Pandemi Eylem Planı toplantısında elektrik ve doğal gaz ücretlerinin ertelenmesi konusunda tavsiye kararı aldıklarını aktaran Vali Memiş, taksicilerin de İstanbul'da olduğu gibi kısıtlanması ile esnafın kredilerinin ertelenmesi gibi bir tavsiye kararlarının olduğunu, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar için oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek grubunun Erzurum'da 20 ilçe ve 2 bin köyde şu ana kadar 5 bin 806 çağrı aldığını ve bunların tamamını da karşılandığını belirterek Erzurum'da şu ana kadar koronavirüsten dolayı hiçbir can kaybının olmadığını söyledi.

Rektör Çomaklı: Alınacak Her Türlü Önleme Kararlılıkla Destek Vereceğiz”

Toplantıda söz alan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, salgınla alakalı olarak Cumhurbaşkanlığı ve YÖK’le sürekli iletişim halinde olduklarını ve ülke genelinde alınan önlemlere ek olarak, kampüs özelinde daha neler yapılabileceği hususunu titizlikle değerlendirdiklerini ifade ederek: “Sahadaki sterilizasyon çalışmalarımız devam ediyor. Amacımız, devletimizin aldığı önlemlere en üst düzeyde katkı sağlamak ve salgın riskini en aza indirmektir. Bu kapsamda hastanemizde tüm tedbirleri almış durumdayız ve virüse yönelik çeşitli araştırmaları sürdürüyoruz. Atatürk Üniversitesi olarak devletimizin şu ana kadar aldığı ve bundan sonra da alacağı her önleme kararlılıkla destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

