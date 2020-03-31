Çocuklarda kepçe kulak sorunu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Çocuklarda kepçe kulak sorunu

İHA

Doç.Dr. Yavuz Selim Yıldırım, yaz tatilinin çocukların küçük sevimli kusurları kepçe kulak sorunundan kurtulmanın tam zamanı olduğunu söyledi.

Çocuklarda kepçe kulak sorunu

Doç.Dr. Yavuz Selim Yıldırım, yaz tatilinin çocukların küçük sevimli kusurları kepçe kulak sorunundan kurtulmanın tam zamanı olduğunu söyledi.
Kepçe kulak sorununun, kulak kıvrımlarının gelişmemesi İle beraber öne doğru kıvrılması olarak tanımlanabileceğini dile getiren Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, “Özellikle çocuklarda eğitim çağında sosyal sorunlara neden olabilir. Çocuklar birbirlerini görünümleri kıyafetleri konuşmaları ve yeme içmeleri ile yargılayabilirler. Kepçe kulak görünümüne sahip çocuklar diğer çocuklar tarafından acımasızca alay edilerek ciddi sosyal ve ruhsal problemlere neden olabilir. Kız çocukları kepçe kulaklarını saçları ile saklayabilirler ancak erkek çocukları bu imkana sahip olmadığı için daha fazla psikolojik problem yaşayabilir. Aileler çocuklarında bu tür bir sorun gözlüyorsa, bu problemden çok kolay bir şekilde kurtulmak mümkün” dedi.
Kepçe kulak ameliyatı kulak gelişiminin tamamlandığı altı yaşından sonra her yaşta yapılabileceğini kaydeden Doç. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, “Ameliyat genel anestezi veya lokal anestezi altında yapılabilir yaklaşık 1 saat sürer kulak arkasından görünmeden iz kalmadan yapılır, ameliyattan sonra tekrar eski haline gelmemesi için ameliyatta erimeyen ve görünmeyen cilt rengine uygun dikiş iplikleri kullanılır. Kepçe kulağı kesi ve kanama olmadan kısa zamanda iplik ile düzeltmek mümkün, İplik ile düzeltmek uzun vadede dikişler de gerilme ve ağrı yapabilir. Kulak yapısı çok büyük ise bir miktar küçültülebilir her iki kulağının görünümü birbirine benzer şekilde eşitlenir. Kulak arkasından yapıldığı için önden bakışta herhangi bir iz kalmaz. Ameliyattan sonra 23 gün kulak bandaj ile kapatılır bu dönemde ağrısı olursa ağrı kesici verilebilir, Şişlik ve kanama oluşumu kontrol edilir. Kepçe kulak Estetiği ameliyatı duymaya herhangi bir olumsuz etki yapmaz. Bir hafta on gün arası kulak üzerine yattığında ağrı olabilir sırtüstü uyuması tavsiye edilir. Kendiliğinden eriyen dikişler kullanılacağı için dikiş almak gerekmez. Ameliyattan sonra iki hafta boyunca kulak bandajı kullanması faydalı olur. İyileşmek çok hızlı, sonuçlar kalıcı ve görünümü belirgin şekilde değiştirdiği için Ameliyattan sonra hem hasta hem de ailesi mutlu olur. Çocuklar için yaz aylarında ve okullar açılmadan yapılması tavsiye edilir. Beden algısı düzelen çocuk sosyal çevresine daha hızlı adapte olarak özgüveni pekişir” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kuru öksürük, korona virüsüne mi bağlı, tansiyon ilaçlarına mı bağlı?
YEREL HABERLER Kuru öksürük, korona virüsüne mi bağlı, tansiyon ...
Rektör Çomaklı: "Alınacak her türlü önleme kararlılıkla destek vereceğiz”
YEREL HABERLER Rektör Çomaklı: "Alınacak her türlü önleme ...
Rektör Çomaklı’dan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek
YEREL HABERLER Rektör Çomaklı’dan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' ...
Her 40 kişiden 1'inde görülen hastalık: panik atak
YEREL HABERLER Her 40 kişiden 1'inde görülen hastalık: panik atak
Vücutta oluşan sarkmalara dikkat
YEREL HABERLER Vücutta oluşan sarkmalara dikkat
Yanak bölgesi çukurlarına dikkat
YEREL HABERLER Yanak bölgesi çukurlarına dikkat
ETÜ Rektörü Çakmak, 4 bin 500 öğrenciyle online söyleşi yaptı
YEREL HABERLER ETÜ Rektörü Çakmak, 4 bin 500 öğrenciyle online ...
Erzurum esnafından, 'Taksidini evden öde' çağrısı
YEREL HABERLER Erzurum esnafından, 'Taksidini evden öde' çağrısı
(Görüntülü) Erzurum esnafından, 'Taksitini evden öde' çağrısı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Erzurum esnafından, 'Taksitini evden öde' ...
(Görüntülü) ETÜ Rektörü Çakmak, 4 bin 500 öğrencisiyle online söyleşi yaptı
YEREL HABERLER (Görüntülü) ETÜ Rektörü Çakmak, 4 bin 500 ...
(Görüntülü) Jandarma evden çıkamayan vatandaşın tarlasını sürdü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Jandarma evden çıkamayan vatandaşın ...
Meslek lisesi öğretmen ve öğrencileri günlük 3 bin maske üretiyor Hedef kapasiteyi günlük 4 bin maskeye çıkarmak
YEREL HABERLER Meslek lisesi öğretmen ve öğrencileri günlük 3 bin ...
Dışarı çıkamayan çiftçinin tarlasını Mehmetçik sürdü
YEREL HABERLER Dışarı çıkamayan çiftçinin tarlasını Mehmetçik sürdü
(Görüntülü) Vali Okay Memiş Erzurum'da koronavirüsten ölüm vakası yok
YEREL HABERLER (Görüntülü) Vali Okay Memiş Erzurum'da koronavirüsten ...
Erzurum Valisi Okay Memiş: “Virüsle mücadeleyi adeta terörle mücadele gibi değerlendiriyoruz” “Erzurum’da virüsten ölen vakamız yok” “Cumhuriyet Caddesi'nde araç parkını yasakladık” “Uçaklara 8 bin 500 talep bulunuyor”
YEREL HABERLER Erzurum Valisi Okay Memiş: “Virüsle mücadeleyi adeta ...
Vali Okay Memiş: İddialar asılsız, Erzurum'da koronavirüsten ölüm vakası yok
YEREL HABERLER Vali Okay Memiş: İddialar asılsız, Erzurum'da ...
Oltu’da Vefa Destek toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Oltu’da Vefa Destek toplantısı yapıldı
Kırtasiyeciler destek bekliyor
YEREL HABERLER Kırtasiyeciler destek bekliyor
Çocuklarda gelişim geriliği nedir? Belirtileri nelerdir?
YEREL HABERLER Çocuklarda gelişim geriliği nedir? Belirtileri ...
Doğum sonrası depresyonla nasıl mücadele edilir?
YEREL HABERLER Doğum sonrası depresyonla nasıl mücadele edilir?
Yüz estetiğinde ''endoskopi'' avantajı
YEREL HABERLER Yüz estetiğinde ''endoskopi'' avantajı
Diş eti çekilmelerine dikkat
YEREL HABERLER Diş eti çekilmelerine dikkat
Medikal detoks ile sağlıklı şekilde zayıflayın
YEREL HABERLER Medikal detoks ile sağlıklı şekilde zayıflayın
Somon DNA ile vücudunuzu gençleştirin
YEREL HABERLER Somon DNA ile vücudunuzu gençleştirin

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X