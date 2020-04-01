(Görüntülü) Erzurum'a 1 Nisan karı

ERZURUM'a sabah saatlerinde lapa lapa yağan kar kent merkezini kısa süreliğine beyaza bürüdü. Havanın ısınması ile birlikte kar yerini yağmura bıraktı.

Bahara hazırlanan Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava biranda soğudu ve Erzurum'da saat 07.00 sıralarında lapa lapa kar yağışı başladı. Nisan'ın ilk günü yağan kar kısa sürede etkisini artırdı. Erzurumlular baharda kışı yaşadıklarını ve güneşli günlere hasret kaldıklarını söyledi. Sabah uyandığında aracını temizleyen Faruk Taber Erzurum'un kışının bitmeyeceğini söyleyerek, "Erzurum'un geleneği bu ,kış bitmemiş. Hala daha sayılı günler var. Abrelin başı var, leyleğin karı var. Yani kış hala devam ediyor" dedi. DHA-Genel Türkiye-Erzurum

2020-04-01 09:36:59



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