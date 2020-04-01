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Korona virüste ağız hijyenine dikkat

İHA

Diş Hekimi Denizhan Uzunpınar konu hakkında bilgiler verdi.

Korona virüste ağız hijyenine dikkat

Diş Hekimi Denizhan Uzunpınar konu hakkında bilgiler verdi.
Diş Hekimi Denizhan Uzunpınar, “Korona virüs hakkında hepimiz haftalardır bilgilendirmeler ve tavsiyeler alıyoruz. Yalnız ağız ve diş sağlığı hakkında pek bilgi verilmediğinin farkındayız. Öncelikle belirtmeliyim ki biz Diş hekimleri Korona virüs taşıyıcısı olmaktan veya enfekte olmamak için sizler için acil tedaviler haricinde çalışmalarımıza ara vermiş bulunmaktayız. Diş hekimlerin sürekli üstüne basa basa vurguladığı ağız hijyeni, kovid19 açısından da bir o kadar önemli” dedi.
Dt. Korona virüs pandemi hastalığında dikkat edilmesi gerekenler hakkında şu tavsiyelerde bulundu:
“1. Korona enfeksiyonun önlenmesi için günde 2 dakika 2 defa diş fırçalamak
2. Korona virüs inhalasyon ve teması engellemek adına Her yemekten sonra avuç içine aldığınız sabun iyice köpürene kadar tüm yüzeyi yıkayın ve ağız çevrenizi de sabunlayıp bol su ile durulayınız
3. Korona virüs taşıyıcılığı açısından evde bile olsanız günlük kıyafetlerinizi değiştirmenizi ve en az 2 günde 1 duş almayı öneriyoruz. Bu 3 başlığı üşenmeden uygularsanız korona virüs enfeksiyonundan önemli derecede kaçınmış olursunuz. Bir diş hekimi olarak ağız hijyeni açısından bir diğer tavsiyemiz de ağız gargarası kullanımı. Ağız gargaraları ağız hijyeniniz için bir tedavi değil, bir yardımcı araçtır. Bu yüzden her gün değil, 3 günde 1 kullanabilirsiniz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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