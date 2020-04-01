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Başkan Sekmen: “Kovıd-19 ile mücadelemiz tüm hızıyla sürüyor”

İHA

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Korona virüs salgınıyla mücadele sürecini çok yönlü olarak yönetmeye devam ediyor. Cadde, sokak, park, bahçe, meydan, cami, iş merkezleri, AVM'ler, otogar, havalimanı, sosyal, kamusal ve ticari alanlarla halkın yoğun olarak bulunduğu ortak tüm kullanım alanlarını ilaçlayarak dezenfekte eden Büyükşehir Belediyesi, ana ve ara arterlerin tamamını da, özel solüsyonlarlarla yıkayıp, yüksek düzeyde dezenfeksiyondan geçirdi. Kovid19'la mücadele sürecinde ilgili tüm bakanlıklar tarafından alınan tedbir kararlarının yerelde de büyük bir titizlik ve özveriyle...

Başkan Sekmen: “Kovıd-19 ile mücadelemiz tüm hızıyla sürüyor”

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Korona virüs salgınıyla mücadele sürecini çok yönlü olarak yönetmeye devam ediyor. Cadde, sokak, park, bahçe, meydan, cami, iş merkezleri, AVM’ler, otogar, havalimanı, sosyal, kamusal ve ticari alanlarla halkın yoğun olarak bulunduğu ortak tüm kullanım alanlarını ilaçlayarak dezenfekte eden Büyükşehir Belediyesi, ana ve ara arterlerin tamamını da, özel solüsyonlarlarla yıkayıp, yüksek düzeyde dezenfeksiyondan geçirdi. Kovid19’la mücadele sürecinde ilgili tüm bakanlıklar tarafından alınan tedbir kararlarının yerelde de büyük bir titizlik ve özveriyle uygulanmasını sağlayan Büyükşehir Belediyesi, salgına karşı risk grubunda bulunan 65 yaş üstü vatandaşlar içinse adeta olağanüstü hal ilan etti. Evlerine sıcak yemek servisinden, alışveriş ihtiyaçlarına varıncaya kadar yaşlılar için ilgili tüm birimlerin teyakkuza geçirildiği Büyükşehir Belediyesi’nde, yoksul ailelerin gıda ve erzak ihtiyaçlarının giderilmesi için de özel bir planlama yapıldı.
Sekmen, salgınla mücadele sürecini anlattı
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında Erzurum’da bugüne kadar yürütülen çalışmalar hakkında genel bir değerlendirmede bulundu. Başkan Sekmen, Erzurum’da mart ayının ilk haftasında start verdikleri mücadele sürecinin bugüne kadar aksaksız ve aralıksız sürdürüldüğünü belirterek, “Kovid19 salgınına karşı şehrimizde çok yönlü bir mücadele yürütüyoruz. İlk olarak toplu ulaşım araçları ve otobüs duraklarıyla başladığımız dezenfeksiyon çalışmalarımıza süreç içerisinde çok daha geniş bir boyut kazandırdık. 20 gün içerisinde 2 milyon metrekarelik alanda dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdik; ana ve ara arterlerimizden oluşan 7 milyon metrekarelik bir alanda ise, yüksek düzeyde dezenfektasyon uyguladık. Caddelerimizi özel solüsyonlarla hazırlanan köpüklü sularla yıkadık, her türlü bakteri ve virüsten arındırdık” diye konuştu.
Büyükşehir Belediyesi olarak; dezenfeksiyon ve temizlik işlemleri için oldukça geniş bir ekip oluşturduklarının altını çizen Sekmen, “Ekiplerimiz dezenfeksiyon işlemlerini ayrı, temizlik işlerini ayrı elden yürüttü. Süreçte 200’den fazla personelimiz görev aldı ve biz bu ekiplerimizin ULV donanımlı araçlar, arazözler, hidrostatik ve vakumlu süpürgelerden de istifade etmelerini sağladık. Şehrimizdeki cami, çeşme ve şadırvanların yanı sıra toplu ulaşım araçlarımıza ve otobüs duraklarımıza 3100 adet dezenfektan ve sıvı sabun üniteleri kurduk. Merkez ilçe belediyelerimizle koordinasyon halinde geride bıraktığımız 20 günün neredeyse her gününü dezenfeksiyonla geçirdik. Bu manada vatandaşlarımızdan gelen ilaçlama taleplerini de değerlendirdik. 35 kişiden oluşan dezenfeksiyon ekiplerimiz, bugün olmuş şehrin dört bir yanını dezenfeksiyondan geçirmeye devam ediyor” şeklinde konuştu.
65 yaş üstü vatandaşlara özel hassasiyet
Öte yandan Başkan Mehmet Sekmen, salgınla mücadele sürecinde atılan en önemli adımlardan birisinin; risk grubunu teşkil eden yaşlılara yönelik olduğunu hatırlatarak, “Bilindiği üzere 65 yaş üstü vatandaşlarımızın salgından olumsuz yönde etkilenmemeleri için evlerinde kalmaları gerektiği kararlaştırılmıştı. Biz de bu doğrultuda çalışmalarımıza yeni bir boyut kazandırarak (444 16 25) numaralı çağrı merkezimizi tam kapasite çalıştırmaya başladık. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Sosyal İşler Şube Müdürlüğü’müze bağlı Hayır Çarşısı ile birlikte ihtiyaç sahibi yaşlı vatandaşlarımızın evlerine öteden beri zaten yaptığımız sıcak yemek servisinin kapsamını genişleterek, hizmet yelpazemize kimsesi olmayan yaşlılarımızı da ekledik. Onların evlerine de şu anda öğle ve akşam olmak üzere iki öğün sıcak yemek ulaştırıyoruz” dedi.
Yine Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’nca oluşturulan özel ekiplerin, yaşlı vatandaşların günlük rutin ihtiyaçlarını giderme noktasında seferber edildiğini anlatan Başkan Sekmen, “Ekiplerimiz, çağrı merkezimize ulaşan talepler doğrultusunda alışverişten, fatura yatırmaya, maaş çekme ve çeşitli bankacılık işlemlerinden ilaç, araç ve gereç teminine varıncaya kadar yaşlı vatandaşlarımıza her konuda yardımcı oluyor, refakat ediyor. Yine Büyükşehir Belediyemiz bünyesindeki Hayır Çarşımız da, gıdadan her türlü erzak yardımına varıncaya kadar yaşlılarımızın bütün ihtiyaçlarını gidermek için çalışıyor. Kısacası çağrı merkezimize ulaştırılan hiçbir talep karşılıksız kalmıyor, hiçbir beklenti geri çevrilmiyor” şeklinde konuştu.
Denetim ve kontroller devam ediyor
Başkan Mehmet Sekmen, Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nce yürütülen çok yönlü mücadelenin yanı sıra İçişleri ve diğer bakanlıkların yayımladığı tedbir genelgelerinin de hassasiyetle takip edildiğini kaydederek, “Bizim aynı zamanda denetim ve kontrol gibi mesuliyetlerimiz de var. Marketleri, fırınları, gıda imalathanelerini sürekli denetimden geçiriyor; hijyen koşullarına uyulup uyulmadığının yanı sıra fiyat politikalarını da yine ilgili kurum temsilcileriyle birlikte takip altında tutuyoruz. Çünkü bu süreçte insanımızın sağlık ve yaşam hakkından nasıl ki sorumluysak, onların menfaat, hak ve çıkarlarını koruma noktasında da aynı ölçüde mesuliyet sahibiyiz” ifadelerini kullandı.
Kovid19’la mücadelenin başarıyla sonuçlandırılabilmesinde en temel faktörün farkındalık olduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu süreci hep birlikte bilinç düzeyimizi yüksek tutarak atlatacağız. Salgına karşı nasıl korunmamız gerektiğine dair her türlü bilgi Bilim Kurulu tarafından ilan edildi, kurala bağlandı. Biz de bu manada halkımızı bilgilendirmek amacıyla şehrimizdeki tüm reklam ve tanıtım mecralarını Korona virüs tedbirlerini içeren görsel ve anlatımlarla donattık. Yine sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla da her gün yüz binlerce hemşehrimize ulaşıyor, bu mücadelede dikkatli olmaları ve hayati önem taşıyan 14 kurala uymalarını tavsiye ediyoruz. Şunu tekraren ifade etmek istiyorum ki, Korona virüs salgını karşısında aldığımız tedbirler kadar güçlü ve dirençli olacak, mücadelemizi de işte bu güç ve dirençle sürdüreceğiz. Yolumuzun sonu inşallah sağlık, sıhhat, esenlik ve selamet olacak. Bu musibeti el ele vererek, güç birliği yaparak ve kendi sağlığımız kadar toplum sağlığını da önemseyerek yeneceğiz.”

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