Erzurum’da Nisan ayında kar sürprizi

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Erzurum’da 1 Nisan’da kar sürprizi yaşadı.

Sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı Erzurumlulara 1 Nisan şakası yaptı. Sabah karla uyanan Erzurumlular ‘Bahar mevsimini beklerken yağan kar bizlere güzel bir sürpriz yaşattı’ dediler.

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