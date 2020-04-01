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Başkan Uçar’dan vatandaşa mektuplu korona önerisi

İHA

Tüm Dünyayı etkisi altına alan "koronavirüs" ile mücadele kapsamında oluşturduğu dezenfekte ordusu ile yoğun bir çalışma temposu sergileyen Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, şimdi de ilçede yaşayan vatandaşlara mektup yoluyla koronavirüsle mücadele ile ilgili önemli mesajlar gönderdi.

Başkan Uçar’dan vatandaşa mektuplu korona önerisi

Tüm Dünyayı etkisi altına alan “koronavirüs” ile mücadele kapsamında oluşturduğu dezenfekte ordusu ile yoğun bir çalışma temposu sergileyen Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, şimdi de ilçede yaşayan vatandaşlara mektup yoluyla koronavirüsle mücadele ile ilgili önemli mesajlar gönderdi.
Yakutiye ilçesinde yer alan işletmeler, konutlar, ve tüm ortak alanlarda başlattığı dezenfekte seferberliğini bir de uyarıcı el broşürleri ve bilgilendirici mektupla farkındalık oluşturan Başkan Mahmut Uçar, vatandaşlara evde kalmaları yönündeki çağrıları göz ardı etmemeleri konusunda bir kez daha uyarda bulundu.
“Evde Kal” Çağrısını yineledi
Yazdığı mektupta söz konusu salgının gelişme aşamalarını ve Sağlık Bakanlığı’nın virüsla mücadele yöntemlerini vatandaşa anlatan Başkan Mahmut Uçar, kendi kaleme aldığı mektubunda şu ifadelere yer verdi;
“Kıymetli Hemşehrim;
Öncelikle sizi ve ailenizi saygı ve hürmetle selamlıyorum. Sizlerin de yakından takip ettiği gibi tüm dünyada kısa sürede salgın haline dönüşen, koronavirüs adı verilen bir virüsün neden olduğu COVID19 hastalığı ülkemizde de hızla yayılmaya başlamıştır.
Bu hastalık ilk olarak 2019 Aralık ayının sonlarında Çin’in Wuhan Eyaleti’nde ateş, öksürük, nefes darlığı gibi şikâyetlerle hastanelere başvuran kişilerde yapılan araştırmalar sonucunda tanımlanmıştır. COVID19 hastalığı insandan insana virüsün geçmesi ile oluşur. Virüsü taşıyan bireylerin öksürmeleri, hapşırmaları ile ortama saçılan virüs damlacıklarının solunması ile veya üzerine virüs yerleşmiş eşya ve yüzeylere el ile temas edilmesi sonucunda bulaşır. Bu virüs bulaştığı kişilerde hafif bir soğuk algınlığı tablosu oluşturabileceği gibi şiddetli solunum sıkıntısı yaşatacak kadar ağır bir hastalık tablosuna da sebep olabilir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de konuyla ilgili çalışmalar devam etmesine rağmen söz konusu bu virüse karşı kullanılabilecek bir aşı veya etkin bir ilaç henüz bulunmamaktadır. Ancak şunu net olarak biliyoruz ki bu virüsle mücadelede en etkin yöntem bulaşmayı önleyecek tedbirler almaktır.
Ülkemiz hastalığın ilk ortaya çıktığı günden itibaren gelişmeleri yakından takip eden, tedbirleri vakitlice alan ender ülkelerden biri olmuştur. Bu vesile ile olayın en başından itibaren konuyu ciddiyetle ele alıp devletin bütün imkanlarını seferber eden başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm yetkililere teşekkürlerimi arz ediyorum. Toplum olarak bu salgın ve doğuracağı sonuçlardan en az zararla çıkabilmemiz için bizlere düşen görev, yetkililerimizin almış oldukları tedbir kararlarına en üst seviyede riayet etmemizdir.
Toplum sağlığımız için son derece önemli olan bu tedbirlerden bazılarını sizlere tekrar hatırlatmakta yarar görüyorum.
Koronavirüs’ten korunmak için en temel önlem ellerin sıklıkla yıkanmasıdır. Ellerimizi sık sık su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca ovalayarak yıkamalıyız. Ellerimizle gözlerimize, ağzımıza ve burnumuza dokunmamaya özen göstermeliyiz.
Yakınlarımız dâhil tüm kişilerle aramızda en az 1 metre mesafe olmasına dikkat etmeliyiz.
Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kesinlikle kaçınmalıyız.
Bulunduğumuz ortamları sık sık havalandırmalıyız.
Bol sıvı tüketmeli, dengeli beslenmeli ve uyku düzenimize dikkat etmeliyiz.
Düşmeyen ateş ve öksürük veya nefes darlığı gibi şikâyetlerimiz olursa, maske takarak bir sağlık kuruluşuna başvurmalıyız.
Evden çıkmamaya özen göstermeliyiz. Çıkmak mecburiyetinde kaldığımız zamanlarda ise insanlarla fazla temasa geçmeden en kısa sürede işimizi bitirerek evimize dönmeliyiz.
Eğer yaşımız 65’in üzerinde ise ve astım, KOAH, kalp hastalığı yüksek tansiyon, şeker (diyabet) gibi kronik bir hastalığımız varsa hiçbir gerekçe ile evimizden çıkmamalıyız. Ev içerisinde de diğer kişilerle yakın temastan kaçınmalıyız.
Saygıdeğer Hemşehrim bu süreçte sokağa çıkma konusunda yapılan sınırlandırmadan en çok etkilenen kesim hiç kuşkusuz yaşlılarımız olmuştur. Devletimizin tüm birimleri, onların her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli tedbirleri almış durumdadır. Bizler de varlıklarından her daim güç aldığımız büyüklerimizi korumak için alınan önlemleri uygulama konusunda onlara destek olmalı ve onların hayır dualarını almalıyız.
Bizler millet olarak bugüne kadar karşılaştığımız her sıkıntının, uğradığımız her saldırının üstesinden birliğimizle, beraberliğimizle, kardeşliğimizle geldik. İnşallah bu salgın tehdidini de aynı şekilde yeneceğiz. Bizler gerek belediye olarak ve gerekse devletimizin tüm organları olarak her türlü ihtiyacınız için sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Unutmayalım ki; “Koronavirüs, Alacağımız Tedbirlerden Daha Güçlü Değildir.” Bu inançla sizleri Allah'a emanet ediyor, saygıyla selamlıyorum.
Sağlığınız Bizim İçin Önemli ...”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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