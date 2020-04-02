Okul özlemlerini kliple anlattılar

Erzurum Yakutiye Mecidiye Anadolu Lisesi öğretmenleri, okula olan özlemlerini ifade etmek ve öğrencilerin çalışma azmini arttırmak için bir video hazırladı.

Öğretmenler seslendirilen şarkının sözlerini korona ve okulun kapalı olması gibi konuları içerecek şekilde değiştirdiler.

Evlerinde olan öğretmenler, öğrencilerini motive edecek kelimelerden oluşan hazırladıkları pankartlarla fotoğraf çekilerek klibe katkıda bulundular. Klibin sonunda öğrencilere azim ve kararlılıkla çalışma tavsiyeleri yer alan bir metinle seslendiler.

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