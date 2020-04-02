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Karadayı: ‘Evde kal fiziksel mesafeyi koru’

İHA

Türk Tarım Orman Sendikası Şube Başkanı Adem Karadayı , ''Dünyanın ve bilhassa ülkemizin Korona virüs (covid19) ile karşı karşıya kaldığı şu günlerde bizler hem sendika olarak hem çalışan olarak devletimizin aldığı kararların tamamının arkasında ve sonuna kadar destekçisiyiz'' dedi.

Karadayı: ‘Evde kal fiziksel mesafeyi koru’

Türk Tarım Orman Sendikası Şube Başkanı Adem Karadayı , ‘’Dünyanın ve bilhassa ülkemizin Korona virüs (covid19) ile karşı karşıya kaldığı şu günlerde bizler hem sendika olarak hem çalışan olarak devletimizin aldığı kararların tamamının arkasında ve sonuna kadar destekçisiyiz’’ dedi.
Tarım ve Orman bakanlığı çalışanları Veteriner hekimler, Veteriner Sağlık teknisyenleri, Teknikerleri ve Gıda Mühendisleri olarak bu süreçten önce bazı mesleki sorunlarını dile getirdiklerini ama maalesef bir muhatap bulamadıklarını hep göz ardı edildiklerini anlatan Türk Tarım Orman Sendikası Şube Başkanı Adem Karadayı, ‘’Şimdi çok önemli bir süreçteyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın dahi çok dikkat ettiği ve bizlerden de dikkat etmemizi istediği konuyu gündeme getirmek istiyoruz. Malumunuz Tarım ve Orman Bakanlığının hayvan sağlığı hizmetleri kapsamında ilkbahar dönemi aşılama çalışmaları gâh tedbirli gâh tedbirsiz olarak devam etmektedir. Bu faaliyetlerde görev alan arkadaşlarım hiçbir zaman bu görevden kaçmadılar asla da kaçmayacaklardır. Bizler yıllardır mesai mefhumu gözetmeksizin hayvan sağlığı hizmetlerinde çalışan personeliz. Derdimiz bu olağan üstü dönemde acil olmayan hayvan sağlığı hizmetlerinin kısa süreli ötelenmesi idi ama bu talebimiz maalesef yanlış anlaşıldı. Bu yüzden karşılaştığımız sorunları tek tek yazmak istedik.
Bizler sabah akşam demeden köy köy ev ev ahır ahır dolaşan yetiştiricilerimiz ve üreticilerimiz ile muhatabız ve köylerde genelde korona virüs(covid19) salgını açısından risk teşkil eden yaşlı insanlarımız var. Bu taleplerimizin uygun görülmemesi söz konusu hastalığın yayılması konusunda ciddi risk teşkil edecektir.
Bizler sadece köylerde aşıla yapmıyoruz. Aynı zamanda araç şoförlüğü, para alış verişi ve kayıt işlemlerini’de yapıyoruz ve bu işleri yaparken maalesef sosyal mesafeyi koruma şansımız yoktur.
Bizler bu ortamda küpeleme’nin ve aşılamanın özelleşmesi durumunda devlet tarafından ödenen ücret uygulamasının bizlere de uygulanmasını, ilk etapta 2020 Yılı için aşıların ücretsiz olarak yapılmasını ve aşı uygulama bedellerinin Bakanlık tarafından ilgili personellere ödenmesini istiyoruz. Bu uygulama yetiştiricilerimiz ile para alışverişinin kalkmasına, sosyal mesafenin korunmasına ve hastalığın yayılmamasına ciddi katkı sunacaktır.
Bizler bu ortamda yasal statümüzün net bir şekilde sağlık sınıfı olarak belirlenmesini ve sağlık sınıfına verilen bütün maddi /manevi imtiyaz ve hakların bizleri de kapsamasını istiyoruz.
Bizler hayvan sağlığı ve insan sağlığı açısından önemli bu kadar bulaşıcı ve salgın hastalık mücadelesi içinde iken neden fiili hizmetimiz elimizden alındı.
Bizler akşam sabah en ücra köy ve mezralarda çalışmamıza rağmen neden arazi tazminatı alamıyoruz.
Bizler Türkiye’nin her yerinde farklı anlayış ve uygulaması olan kontrol hizmetleri ücretini neden tam alamıyoruz, neden bu uygulamalarda teknisyeni laborantı muaf, buna toplu sözleşme bahane edilebilir, alakası yok Sayın Tarım ve Orman Bakanı isterse uygulamaya anında dahil edilebilir.
Bizler çiftçimiz için yetiştiricilerimiz için varız. Onlar için sağlanan kolaylık müsamaha çalışan için neden hiç olmadı’’ diye konuştu.
İl içi il dışı tayinlerin sözleşmeli arkadaşlarının bir an önce kadroya alınmasını isteyen Türk Tarım Orman Sendikası Şube Başkanı Adem Karadayı daha sonra şunları söyledi; ‘’ Bakanlığın bel kemiği sayılan veteriner hekimler, veteriner sağlık teknisyeni teknikeri, şoför alımı neden hep minimum seviyede kalmıştır.
Bizler bunları yazmaktan dile getirmekten emin olunuz artık bıktık ve utanır olduk, camiamız bizlerin sorunlarını dinleyecek duyacak örnek bir bakanlık olmamızı istiyor.
Bizlerde bakanımızın çıkıp bu camiayı övmesini sonuna kadar arkamızda olduğunu bilmek isteriz, balık istifi gibi bir araca 510 kişi binip köye gitmek bu ortamda çalışma değildir.
Biz Veteriner camiasınında bir sağlık çalışanı olduğu bilgisinin, Sağlık İçişleri ve ilgili tüm bakanlık, kurum ve kuruluşlara aktarılarak salgın nedeni ile kısıtlama getirilen tüm hususlardan (65 yaş sınırı, koruyucu kıyafete erişim vb.) muaf tutulmalarının sağlanması,
Tüm bu hususlar meslektaşlarımızda ciddi bir motivasyon kaybı, yalnızlık ve sahipsizlik duygusu oluşturmaktadır. Sayın cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu Biz Bize Yeteriz kampanyamızı konfederasyon olarak destekliyor, bu bağlamda önceliğin iş yerini kapatan berber, kahveci bakkal manav lokanta gibi küçük işletmeler ve bu işletmelerde ücretsiz izine ayrılan işçi kardeşlerimize verilmesini arzuluyoruz.
Bizler işimizin başındayız sonuna kadarda olacağız. Bu bağlamda Bakanlığın hayvan sağlığı hizmetlerinde çalışan tüm personelin biyo güvenlik önlemleri kapsamındaki araç ve ekipmanları yeterli miktarda temin etmesini, arkadaşlarımdan öncelikle biyo güvenlik tedbirler konusunda titiz davranmalarını istirham ediyorum. Rabbimden tez zamanda ülkemizi ve tüm dünyayı bu musibetten kurtarmasını umut ediyoruz.’’ Şeklinde konuştu.

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