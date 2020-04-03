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Erzurum’da camilerden dualar yükseliyor

İHA

Dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan yeni tip korona virüsün son bulması için camilerde yatsı ezanının ardından dua okunmaya devam ediliyor.

Erzurum’da camilerden dualar yükseliyor

Dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alan yeni tip korona virüsün son bulması için camilerde yatsı ezanının ardından dua okunmaya devam ediliyor.
Dünyada binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan korona virüsle mücadele kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından camilerde yapılan dualar Erzurum’da da devam ediyor. Şehir merkezinde polis ekipleri vatandaşları evlerinde kalmaları konusunda uyarırken yatsı ezanının okunmasının ardından camilerden dua sesleri yükseliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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